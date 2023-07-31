Bakasetas imzayı atıyor: Trabzonspor Yunan yıldızıyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı!

Trabzonspor Yönetimi, gelecek sezon sonunda serbest kalacak olan Anastasios Bakasetas'a sözleşme uzatma teklifinde bulunmuştu. Yıllık 1 milyon 750 bin Euro üzerinden yapılan 3 yıllık sözleşme uzatma teklifini bir süredir düşünen oyuncunun yöneticilere yaptığı geri dönüşe olumlu cevap verdiği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde menajerinin Türkiye'ye gelmesi sonrasında Bakasetas ile yeni sözleşme imzalanma ihtimali yüksek görülüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da, Bakasetas ile sözleşme uzatma görüşmelerinin iyi gittiğini doğrulayarak, "Her an yeni sözleşme imzalayabiliriz. Süreç gayet iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.