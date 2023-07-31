Aslan’dan gövde gösterisi! Yıldız isimler imzaları attı...

Futbolcular tek tek platforma davet edilirken, her birine ayrı tezahüratlarda bulunuldu. Ama en çok ilgi, takımın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük rol oynayan Mauro Icardi'ye gösterildi. Taraftarlar, Başkan Dursun Özbek ile iki sezondur transfer çalışmalarını yürüten Başkan Vekili Erden Timur lehine de tempo tuttu. Törenin ardından Sarı-Kırmızılı takım antrenman yaptı. Taraftarlar meşale şov yaparak yeni isimleri büyüledi.

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