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Aslan’dan gövde gösterisi! Yıldız isimler imzaları attı...

Cimbom; Icardi, Zaha, Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu ile geçen sezon devre arasında katılan Kaan ile Zaniolo’ya imza töreni düzenledi. Geceye Başkan Dursun Özbek’in sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023 Güncelleme 31 Temmuz 2023
Aslan’dan gövde gösterisi! Yıldız isimler imzaları attı...

G.Saray, Rams Park Stadyumu'nda yeni transferlere imza töreni düzenledi. Icardi, Zaha, Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu ile geçen sezon devre arasında katılan Kaan ile Zaniolo'ya imza töreni yapıldı.

Gece, Başkan Dursun Özbek'in konuşmasıyla başladı. Başkan Özbek, "Sizin desteğinizle bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz" diyerek Avrupa'da başarıyı işaret etti.



MAURO ICARDİ'YE SEVGİ SELİ...
Başkan Özbek, Mauro Icardi'nin yıllık 40 milyon Euro'luk maaş teklifini reddettiğini ve G.Saray'dan sponsorluk anlaşmasıyla birlikte 10 milyon Euro kazanacağını duyurdu.

Futbolcular tek tek platforma davet edilirken, her birine ayrı tezahüratlarda bulunuldu. Ama en çok ilgi, takımın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük rol oynayan Mauro Icardi'ye gösterildi. Taraftarlar, Başkan Dursun Özbek ile iki sezondur transfer çalışmalarını yürüten Başkan Vekili Erden Timur lehine de tempo tuttu. Törenin ardından Sarı-Kırmızılı takım antrenman yaptı. Taraftarlar meşale şov yaparak yeni isimleri büyüledi.

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