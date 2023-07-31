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4 ismin birden boşluğunu dolduracak! Galatasaray büyük sükse yaratacak bir transfere daha imza atıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, başarısını gelecek sezon da sürdürmek için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip transfer piyasasındaki hamleleriyle sürekli gündeme geliyor. Galatasaray savunma hattında güçlü bir yapı oluşturmak adına iki önemli transfer gerçekleştirildi. Takımın peş peşe transferlere imza atması taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı. Şimdi gözler yeni transferlere çevrildi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 08:46 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 08:46
4 ismin birden boşluğunu dolduracak! Galatasaray büyük sükse yaratacak bir transfere daha imza atıyor

Galatasaray'ın defans gücüne katkı sağlayacak isimlerden ilki Sassuolo'dan transfer edilen Kaan Ayhan oldu. Milli futbolcu için kulübe 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer tamamlandı. Kaan Ayhan'ın tecrübesi ve defansif yetenekleri Galatasaray'ın gelecek sezonki zafer hedefine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

PEŞ PEŞE TRANSFERLER!

Diğer bir transfer hamlesi ise sol bek mevkii için yapıldı. İspanyol oyuncu Angelino, Galatasaray'a sol bek pozisyonunda önemli bir güç katacak. 26 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.

Kiralama süreci için 1 milyon 500 bin euro ödenirken oyuncunun satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu açıklandı. Angelino'nun hücum gücüyle ön plana çıkan oyun tarzı Galatasaray'ın hedeflediği şampiyonluk yolunda takıma önemli katkılar yapması bekleniyor.

HÜCUM HATTINDA YILDIZLAR

Galatasaray'ın transfer atağı sadece savunma hattıyla sınırlı kalmadı, hücum hattında da önemli hamleler yapıldı. Forvet hattında etkili isimlerle anlaşan sarı-kırmızılılar gol yollarında daha etkili olmayı hedefliyor.

23 yaşındaki milli futbolcu Halil Dervişoğlu Galatasaray'a katılan isimlerden biri oldu. Genç yetenek, 4 yıllık sözleşme imzalayarak takıma uzun vadeli bir katkı yapmayı taahhüt etti. Halil Dervişoğlu'nun hücumdaki hızı ve gol vuruşları Galatasaray hücum hattının dinamikliğini artıracak ve takıma yeni bir soluk getirecek.

Bir diğer önemli transfer ise Cedric Bakambu oldu. Kongolu santrfor, Al Nasr'dan transfer edilerek Galatasaray'a katıldı. Sarı-kırmızılılar, Bakambu'nun bonservisi için 700 bin euro ödeyerek 2 yıllık bir sözleşme imzaladılar. Bakambu'nun tecrübesi ve gol atan yeteneği, Galatasaray'ın forvet hattında önemli bir koz olmasını sağlayacak.

Galatasaray'ın en dikkat çeken transferlerinden biri, Crystal Palace'tan transfer edilen Wilfried Zaha oldu. Fenerbahçe ile de uzun süreli görüşmelerde bulunan Fildişi Sahili uyruklu hücumcu, sonunda Galatasaray'a katıldı. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılılarla 3 yıllık bir sözleşme imzalayarak futbolseverlerin heyecanını artırdı.


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