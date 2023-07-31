Fenerbahçe’den çifte transfer! Mert Müldür ve Miha Zajc resmen açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 2 transferi daha bitirdi. Sarı lacivertliler Milli Futbolcu Mert Müldür'ün transferi için Sassuolo ile anlaşıldığını duyururken Miha Zajc ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ZAJC İLE YENİ SÖZLEŞME

"2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.