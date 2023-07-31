Fenerbahçe’den çifte transfer! Mert Müldür ve Miha Zajc resmen açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 2 transferi daha bitirdi.
Sarı lacivertliler Milli Futbolcu Mert Müldür'ün transferi için Sassuolo ile anlaşıldığını duyururken Miha Zajc ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 2 transferi daha bitirdi.
Sarı lacivertliler Milli Futbolcu Mert Müldür'ün transferi için Sassuolo ile anlaşıldığını duyururken Miha Zajc ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
ZAJC İLE YENİ SÖZLEŞME
"2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.
MERT MÜLDÜR TAMAM
Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır.
İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."