Trabzonspor, Yunan ekibi AEK ile sınava giriyor! Yeni transferler ilk kez sahada

İddıalı bir şekilde hazırlandığı yeni sezon öncesi Trabzonspor bugün yeni bir sınav daha verecek. Karadeniz ekibi, 6. hazırlık maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Yunan ekiplerinden AEK Atina'yı konuk edecek. Bir anlamda sezon açılış maçı olacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Bilet alan taraftarların izleyebileceği karşılaşmada teknik direktör Nenad Bjelica'nın yeni sezon öncesi kafasındaki ideal kadroya şans tanıması bekleniyor. Ayrıca yeni transferlerden birçoğu da bu karşılaşmayla birlikte ilk kez taraftarların önünde maç oynama fırsatı yakalayacak.