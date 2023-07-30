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Onur Koçhan Spor Haberleri

Galatasaray'da Sacha Boey Ada yolcusu: İngiltere'den sürpriz teklif!

Son dakika transfer haberleri! Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Cimbom, orta saha transferi için de hareketli saatler yaşıyor. Bir yandan da kadrosundaki oyunculara gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor. Sacha Boey ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar…

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 13:42 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 13:42
Galatasaray’da Sacha Boey Ada yolcusu: İngiltere’den sürpriz teklif!
Galatasaray, son olarak Cedric Bakambu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'yi kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi. Sarı-Kırmızılılarda geçen sezon ortaya koyduğu performansla şampiyonlukta başrolü oynayan Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Galatasaray taraftarı, havalimanına giderek Arjantinli golcüye muhteşem bir karşılama töreni hazırladı.

KEREM DEMİRBAY İLE ANLAŞMA TAMAM
Cimbom, orta saha transferi için Bayer Leverkusen'in yıldızı Kerem Demirbay ile anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılıların birkaç gün içinde yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmesi bekleniyor. 2017 yılında Alman Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak.
MAVİ KART STATÜSÜNDE OYNAYACAK
30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'Mavi Kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek. Cimbom, Kerem Demirbay dışında orta saha transferi için Fred ile de görüşmelerini sürdürüyor.
ZANIOLO İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray'ın oyuncularına da teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için Alman, İngiliz ve Suudi Arabistan kulüpleri transfer hazırlığında. Galatasaray, İtalyan yıldız için 35 milyon euro gelir bekliyor.

ALMAN VE İNGİLİZLER ONUN PEŞİNDE
Bundesliga temsilcisi Leipzig, İngiltere Premir Lig kulüplerinden Newcastle United ve Al Hila'in önümüzdeki hafta resmi tekliflerle Galatasaray'ın kapısını aşındırması bekleniyor. Roma'nın Zaniolo için Galatasaray ile yaptığı anlaşmada 24 yaşındaki yıldızın sonraki transferinden yüzde 20'lik pay maddesi bulunuyor.

BURNLEY 15 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Galatasaray'ın Fransız yıldız Sacha Boey ile ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi Burnley, genç yıldızı transfer etmek için Sarı-Kırmızılı kulübe resmi teklifte bulundu. İngilizler bonuslarla birlikte Boey için 15 milyon euro teklif etti. Galatasaray ise bu rakamı az buldu. Pazarlıkların devam ettiği ve rakamın yükselmesi halinde Galatasaray'ın satışa onay vereceği belirtildi. Boey da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

VINCENT KOMPANY ONU ÇOK İSTİYOR
Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin Fransız oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ve transfer listesinin başına yazdığı öğrenildi. Goal France muhabiri Marc Mechenoua da yaptığı haberde Burnley'in Sacha Boey'un transferini bitirmek için çok istekli olduğuna vurgu yaptı.

53 MAÇTA 2 GOL VE 4 ASİSTİ VAR
22 yaşındaki sağ bek, 2021 yılında Rennes'den Galatasaray'a transfer oldu. Boey, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 53 maçta 2 gol atarken, 4 kez de asist yaptı. Fransız futbolcunun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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