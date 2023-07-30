Galatasaray’da Sacha Boey Ada yolcusu: İngiltere’den sürpriz teklif!

Galatasaray, son olarak Cedric Bakambu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'yi kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi. Sarı-Kırmızılılarda geçen sezon ortaya koyduğu performansla şampiyonlukta başrolü oynayan Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Galatasaray taraftarı, havalimanına giderek Arjantinli golcüye muhteşem bir karşılama töreni hazırladı.

KEREM DEMİRBAY İLE ANLAŞMA TAMAM

Cimbom, orta saha transferi için Bayer Leverkusen'in yıldızı Kerem Demirbay ile anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılıların birkaç gün içinde yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmesi bekleniyor. 2017 yılında Alman Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak.

MAVİ KART STATÜSÜNDE OYNAYACAK

30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'Mavi Kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek. Cimbom, Kerem Demirbay dışında orta saha transferi için Fred ile de görüşmelerini sürdürüyor.

ZANIOLO İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Transferde hareketli saatler yaşayan Galatasaray'ın oyuncularına da teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için Alman, İngiliz ve Suudi Arabistan kulüpleri transfer hazırlığında. Galatasaray, İtalyan yıldız için 35 milyon euro gelir bekliyor.