Trabzonspor transferde fırtına gibi esecek! O isimler için geri sayım başladı

Trabzonspor transfer çalışmalarını sonlandırma noktasında geri sayıma geçmiş durumda. Şu ana kadar kadrosuna Onuralp Çevikkan, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic, Dimitrios Kourbelis, Tonio Teklic, Göktan Gürpüz ve Mislav Orsic olmak üzere 7 takviye yapan Trabzonspor, kısa süre içerisinde iki futbolcuya daha imza attıracak. Schalke 04'ten satın alma opsiyonuyla kiralanan sağ bek Mehmet Can Aydın'ın yanı sıra Danimarka'nın Lyngby takımında forma giyen orta saha Tochi Chukwuani'nin transferleri kısa süre içerisinde imza ile sonuçlandırılacak. Bu iki oyuncunun transferinin sonuçlandırılmasının ardından gözler Philip Zinckernagel ve Bruno Petkovic transferlerine çevrilecek.

ZINCKERNAGEL İLE ANLAŞMA TAMAM

Kulübü Olimpiakos'tan izin alarak Zinckernagel ile anlaşmaya varan Bordo-Mavili takım yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifine kısa süre içerisinde cevap bekliyor. Yunan ekibinin de kadro dışı bulunan oyuncusu için gelen bu teklifi değerlendirme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade edildi. Trabzonspor'da transferin gözde ismi Bruno Petkovic için ise Dinamo Zagreb yapılan resmi teklife 3 Ağustos tarihinde cevap verecek. Zagreb kulübü yetkilileri Astana ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından Trabzonspor'un teklifini ya kabul edecek ya da bu konudaki net cevabını iletecek.