Filenin Sultanları yurda döndü! Uçakta özel jest

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FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü.

Filenin Sultanları'nın dönüş uçağında Türk Hava Yolları (THY) özel anons yaptı.

Edinilen bilgiye göre, final maçının ardından Amerika'nın Dallas şehrinden THY'nin TK 192 seferi ile yurda dönen "Filenin Sultanları" için uçuş öncesinde pasta kesildi.

THY'nin kaptan pilotlarından Murat Tekgül, şampiyon takım için uçak içinde yaptığı anonsta, şunları söyledi:

"Bugün aramızda çok özel misafirlerimiz var. Onlar, evini, yurdunu geride bırakıp bir amaç uğruna binlerce kilometre yol katettiler. Türk milleti adına verdikleri mücadeleyle hepimizin gönlünde taht kurdular. Bir şampiyonluk kupası ile bugün aramızdalar. Onlar hep gönlümüzün şampiyonuydu, ama artık hem gönüllerin hem de dünyanın şampiyonu oldular.

Sayın yolcularımız, hepinizin huzurunda, Türk kadınının gücünü tüm dünyada göstererek şampiyon olan Filenin Sultanlarını canıgönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, bayrağımızı tüm dünyada böyle gururla dalgalandırdığınız, Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiğiniz nice yolculuğunuzda beraber olmak dileğiyle."

ŞAMPİYONA İÇİN DÜNYANIN ETRAFINI İKİ DEFA TURLADILAR

Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon bitirdiği 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 47 günde THY uçaklarıyla 24 bin km yol katetti. Antalya'da başlayan turnuva daha sonra sırasıyla Hong Kong, Tayland ve ABD'de devam etti. Filenin Sultanları, bu mesafeyle dünyanın etrafını 2 defa turlamış oldu.

YURDA DÖNDÜLER

Filenin Sultanları saat 16.30'da İstanbul'a iniş yaptı. Filenin Sultanları havalimanında büyük coşkuyla karşılandı.

Kaptan Eda Erdem yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Artık Olimpiyatlarda ve Avrupa şampiyonasında da hedef zirve" ifadelerini kullandı.