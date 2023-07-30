SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Şenol Güneş gözüne kestirdi! Beşiktaş Ajax'ın yıldızı Davy Klaassen ile temasa geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in isteğiyle transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Ajax'ın yıldızı Davy Klaassen'e dikti. Oyuncunun menajeriyle ilk teması kuran Kara Kartal, Ajax ile de önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023 Güncelleme 30 Temmuz 2023
Şenol Güneş gözüne kestirdi! Beşiktaş Ajax’ın yıldızı Davy Klaassen ile temasa geçti

HABERİ
SESLİ DİNLE

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanmaya başladı. 10 numara pozisyonu için atağa kalkan Kara Kartal'ın Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ta forma giyen Davy Klaassen'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

AJAX'A VEDA VAKTİ
Maurice Steijn ile bir görüşme gerçekleştiren 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ise takımda yeni sezonda da düzenli oynamak istediğini ve kendisine bu garanti verilmezse ayrılığa sıcak baktığını dile getirdi. Ajax'ın hocası Steijn'in ise deneyimli oyuncunun ayrılmasına onay verdiği öğrenildi. Merkez orta saha ve 10 numara olarak görev yapabilen 1.79 boyundaki futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır. Siyah-Beyazlılar, ilk teması kurduğu Davy Klaassen'e ve kulübüne resmi teklif götürmeyi planlıyor.

14 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçen sezon Ajax'ta 46 maçta oynayan Davy Klaassen, 11 gol attı ve 3 de asist kaydetti. Bu sezon daha az süre alması beklenen yıldızın kariyerinde 464 maçta 119 gol ve 65 asisti bulunuyor. Davy Klaassen'e 10 milyon Euro da değer biçiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA