Şenol Güneş gözüne kestirdi! Beşiktaş Ajax’ın yıldızı Davy Klaassen ile temasa geçti

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanmaya başladı. 10 numara pozisyonu için atağa kalkan Kara Kartal'ın Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ta forma giyen Davy Klaassen'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

AJAX'A VEDA VAKTİ

Maurice Steijn ile bir görüşme gerçekleştiren 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ise takımda yeni sezonda da düzenli oynamak istediğini ve kendisine bu garanti verilmezse ayrılığa sıcak baktığını dile getirdi. Ajax'ın hocası Steijn'in ise deneyimli oyuncunun ayrılmasına onay verdiği öğrenildi. Merkez orta saha ve 10 numara olarak görev yapabilen 1.79 boyundaki futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır. Siyah-Beyazlılar, ilk teması kurduğu Davy Klaassen'e ve kulübüne resmi teklif götürmeyi planlıyor.