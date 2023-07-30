Mauro Icardi İstanbul’u ayağa kaldırdı! Havalimanına 2 bine yakın taraftar akın etti: Dış basın yaşananları manşetine taşıdı

Uzun bir bekleyişin ardından İstanbul'a gelen Mauro Icardi'nin Galatasaraylı taraftarlarla kavuşması tam bir çılgınlığa dönüştü. 19 saatlik uçuşun ardından özel bir uçakta Buenos Aires'ten gelen Arjantinli yıldızı havalimanında 2 bine yakın taraftar karşıladı. Ayrıca Icardi'nin uçağını internet üzerinden tam 60 bin taraftar anbean takip etti.

Bazı taraftarların evlerinde Galatasaray formalarını giyerek uçağın yolunu gözlemesi de dikkatleri çekti. Mauro Icardi'nin Sarı- Kırmızılılar'a transferi ve İstanbul'a gelişinde yaşananlar dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Arjantin'den Ole, "Icardi'nin Galatasaray'a dönüşünde çılgın karşılama. Binlerce taraftar, Galatasaray'ın bonservisini aldığı Icardi'yi karşıladı. Icardi, Wanda ile beraber taraftarlarla birlikte tezahüratlar yaptı" ifadesini kullandı. Portekiz'den Abola, "Mauro Icardi resmen ve uygun bedelle Galatasaray'da. Sarı-Kırmızılılar, taraftarlarının beklentisini hayal kırıklığına uğratmadan geçen sezon kiralık oynattığı Mauro Icardi'yi transfer etti" dedi.