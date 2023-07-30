İsmail Kartal’ın konuşması ayakta alkışlandı: Şampiyon olacağımıza inancım tam

Fenerbahçe'nin Temmuz Ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na teknik direktör İsmail Kartal damgasını vurdu. İsmail Kartal, 40. yıl plaketini almak için Ali Koç tarafından sahneye davet edildiğinde üyeler tarafından ayakta alkışlandı. Şampiyonluk yarışına ilişkin de açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, "Bu sezon da Allah'ın izniyle ben ve oyuncularım gece-gündüz çalışıyoruz. Bütün kupalara adayız. Şampiyon olacağımıza inancım tam. Geçmişteki kırgınlıkları, küskünlükleri kenara bırakarak birbirimize sarılmalıyız, çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çubukluyu giyen en iyi oyuncudur, çubukluyu giyerek sahaya çıkan en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layıktır" ifadelerini kullandı.

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