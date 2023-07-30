Galatasaray’da 90 milyon euro’luk şölen! Sahanın ortasında imza geçidi: Icardi, Zaha, Zaniolo, Angelino, Kaan...

Transferde çok flaş adımlar atan Galatasaray bugün tam anlamıyla gövde gösterisi yapacak. Sarı-Kırmızılılar bu sezon ve geçen sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 isim için Rams Park'ta imza töreni düzenleyecek. Toplam piyasa değerleri 90 milyon Euro olan Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'nın yer alacağı tören için yönetim özel hazırlıklar yaptı. Sahanın ortasına kurulacak olan standa futbolcular tek tek anons edilecek çağrılacak.

BİLETLERE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ

Ardından toplu imza töreni yapılacak ve yıldız isimler duygularını paylaşacak. İmza töreninde Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da hazır bulunacak. Taraftarların özellikle Icardi ve Zaha'ya çok büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor.

Dün ücretsiz olarak satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterildi. Bugün Rams Park'ta bu unutulmaz geceye çok sayıda taraftarın katılması bekleniyor.