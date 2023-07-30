Fenerbahçe büyük oynuyor! Brezilyalı yıldız Tete’yi yöneticiler yakın kadraja aldı

Az transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'yi ve menajerini İstanbul'a davet eden ve olumlu bir görüşme yapan Sarı-Lacivertli kurmaylar oyuncunun transferi için ciddi bir mesai sarf ediyor. Kendisine yapılan teklifleri düşünmek için Muğla'nın Bodrum ilçesine geçen Tete için Sarı-Lacivertli kulübün önemli takımlarla rekabet halinde olduğu ifade ediliyor.

FENER'DEN YAKIN MARKAJ

Tete'ye talip olan takımlar arasında Everton, Sevilla ve Celtic ile birlikte bazı Arap kulüplerinin de olduğu ifade ediliyor. Tete her ne kadar düşünmek için Bodrum'a gitse de Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyu yakın markaja aldığı ve temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor. 23 yaşında, 1.75 boyunda olan Tete, sağı kanat dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Bonservisi elinde olan Tete'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında. Bir kanat oyuncusuna göre de teknik kapasitesi son derce yüksek bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.





Şu anda tatil beldesi Bodrum'da olan Tete, zaman zaman çektiği fotoğrafları ve videoları instagram hesabından paylaşıyor. Fener taraftarı da Sambacı'yı yakın markaja aldı.