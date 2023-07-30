Arda Güler Real Madrid’in ABD’deki kampından ayrıldı! Sakatlığı nedeniyle tedavi görecek





GENÇ SEMİH'E YAKIN TAKİP

Konferans Ligi'ndeki Tirana maçında gol atarak Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'nda gol atan en genç oyuncusu olan Semih Kılıçsoy, İspanya, Almanya, İtalya ve Belçika kulüpleri tarafından takibe alındı.





MIDTSJÖ'DE AYRILIK KAPIDA

Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Fredrik Midtsjö yol ayrımında. Hazırlık kampında da Okan Buruk'u tatmin edemeyen Norveçli yıldızın yabancı sınırının da etkisiyle kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesi bekleniyor. Icardi'nin gelişiyle beraber A takımdaki yabancı sayısı 14'e çıkan Aslan en az 2 ismi gönderecek.

İTALYA'DAN FRED MÜJDESİ

Yaklaşık 1 aydır Galatasaray'ın gündeminde yer alan Fred'in transferi için Lazio'nun devreye girdiğine yönelik haberler can sıkmıştı. Ancak dün İtalya'dan sevindirici haber geldi. Lazio Başkanı Lotito yaptığı açıklamada, "Fred için Manchester United ile görüşmelere başlayacaktım ancak Sarri bana 'Hayır' dedi. Fred'i istemiyor. Aynısını Lo Celso için de yaptı. Sarri, Zielinski ve Ricci'yi istiyor" dedi.

RASHICA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Yönetimin transferi için en çok uğraştığı isimlerden biri olan Milot Rashica konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı yıldızın Galatasaray'a gelebilmek için Norwich City'den alacağı olan 600 bin Euro'yı bırakmaya hazır olduğu öğrenildi. Bonservis pazarlıklarında son olarak fark 3 milyon Euro seviyesine inmişti. Ancak Sarı- Kırmızılılar 5 milyon Euro'luk teklifinin üzerine çıkmayı düşünmüyor. Rashica'nın transferinde kolaylık gösterilmesi için İngiliz kulübünün yöneticileriyle sürekli görüştüğü de belirtiliyor.