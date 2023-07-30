Arda Güler Real Madrid’in ABD’deki kampından ayrıldı! Sakatlığı nedeniyle tedavi görecek

CUMHURBAŞKANLIĞI YAT YARIŞI'NDA ÖDÜL GÜNÜ
Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinin koylarında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, turizme ve ülke tanıtımına büyük katkı sağladı. Organizasyona 14 ülkeden, 45 takımda 450'nin üzerinde sporcu katıldı. Bodrum Kalesi'nde bugün gerçekleştirilecek olan ödül töreniyle birlikte Halikarnas 100. Yıl Kupası'nın şampiyonları da ödüllerine kavuşacak.
Ç. RİZESPOR'DA ÇİFTE İMZA
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Somaspor'dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Şengül ile 2+1, yine aynı takım ve mevkiden 20 yaşındaki Eray Korkmaz ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu
HEM DESTEK HEM KUTLAMA
Vestel, 2016'dan beri destekçisi olduğu Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla şampiyonluğu kutladı. Ziyarette Federasyon Başkanı Akif Üstündağ'a çeşitli hediyeler verildi.
BUFFON NOKTAYI KOYUYOR
Kariyerine Parma'da devam eden 45 yaşındaki yaşayan efsane kaleci Gianluigi Buffon'un yakın zamanda emekli olacağı öne sürüldü. 2024'e kadar kontratı bulunan Buffon'a Arap kulüplerinin ilgisi ise sürüyor
BRAZ'A DOPİNG CEZASI
2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Brezilyalı sırıkla atlamacı Thiago Braz dopingli çıktı. Numunesinde yasaklı madde çıkan 29 yaşındaki sporcunun geçici olarak men cezası aldığı bildirildi.
ROBERTO PEREYRA İÇİN YARIŞ VAR
Güney Amerika basını, İtalyan ekibi Udinese ile kontratı biten Roberto Pereyra ile ilgili son durumu duyurdu. Beşiktaş'ın teklif yapıp, beklemeye geçtiği 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu için söz konusu haberde, "Bonservisi elinde olan Roberto Pereyra, Santos'ta 10 numaralı formayı giymek için en büyük adaylardan biri durumunda. Pereyra için Santos, Torino ve Beşiktaş yarış halinde" ifadesi kullanıldı.
BEŞİKTAŞ REBİC'E KAVUŞUYOR
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Ante Rebic, bugün 15.00'te İstanbul'da... Hırvat yıldız, Kartal ile 2 yıllık sözleşme yapacak. Son olarak İtalyan devi Milan'da forma giyen Ante Rebic, kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Siyah- Beyazlılar, yeni transferine bugün 15.00'te kavuşacak. Hırvat futbolcu için Beşiktaş, Milan ekibine 500 bin Euro'nun yanı sıra 1 milyon Euro da bonus ödeyecek. Sağlık kontrolü sonrasında 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcu Kara Kartal'dan yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Daha önce Eintracht Frankfurt, Fiorentina ve Leipzig formalarını da giyen Rebic kariyerinde 313 maçta 73 gol ve 35 de asist üretti. Şenol Güneş'in bizzat istediği Rebic, Konferans Ligi'nde tur atlanması halinde bir sonraki turda oynayabilecek. REBIC geçen sezon Milan'da 31 maçta oynadı ve 3 gol, 2 de asist yaptı.
TAYFUR BİNGÖL BEKLEMEDE
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve 29 maçta 2 gol, 2 asist katkısı yapan Tayfur Bingöl, Alanyaspor'dan ayrılmayı kafasına koydu. 30 yaşındaki oyuncu transferi gerçekleşmezse Hollanda kampından ayrılıp Alanya'ya dönecek.