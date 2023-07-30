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Arda Güler Real Madrid'in ABD'deki kampından ayrıldı! Sakatlığı nedeniyle tedavi görecek

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildi. İspanyol devinden yapılan açıklamada, genç oyuncunun ABD'deki kamptan ayrılacağı belirtildi. İşte sizler için derlediğimiz 30 Temmuz TAKVİM gazetesi spor haberleri...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023 Güncelleme 30 Temmuz 2023
Arda Güler Real Madrid’in ABD’deki kampından ayrıldı! Sakatlığı nedeniyle tedavi görecek

Sakatlığı sebebiyle Real Madrid'in ABD'deki 3 hazırlık maçını kaçıran Arda Güler, 3 Ağustos'taki Juventus maçında da oynayamayacağı için İspanya'ya gönderildi. Real Madrid'e transferi dünya gündemine oturan Arda Güler'i bir süre daha izleyemeceğiz. Soccer Champions Tour için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden İspanyol devinde, 18 yaşındaki milli futbolcu, oynanan 3 hazırlık maçını da kaçırdı. 3 Ağustos'taki Juventus ile maçına da yetişemeyeceği ortaya çıkan Arda, tedavisi için Madrid'e gönderildi. Sağ diz iç menisküsünde sakatlık olduğu tespit edilen Arda'ya özel bir tedavi uygulanacak. Arda, "Bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum" açıklamasını yaptı.

CAVANİ BOCA JUNİORS'A İMZA ATTI
Arjantin devi Boca Juniors, Valencia'dan ayrılan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi renklerine bağladığını açıkladı. Türk kulüpleriyle anılan 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 643 maçta 367 gol atarken 74 de asist yaptı.



PEDALLAR BEYKOZ'DA DÖNECEK
Turkcell GranFondo Yol Bisiklet yarışı için geri sayıma geçildi. İstanbul Beykoz'da yapılacak olan dev yarış 13 Ağustos Pazar günü koşulacak ve büyük bir heyecana sahne olacak.



UMUT BOZOK SABIRSIZLANIYOR
Trabzonspor'un gol ayaklarından biri olan Umut Bozok, yeni sezonu iple çektiğini söyledi. Geride bıraktığımız sezon 37 maçta 10 gol 2 asist kaydeden Bozok, "Takım olarak hırslıyız. Ben de geçen sezondan daha çok gol atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANLIĞI YAT YARIŞI'NDA ÖDÜL GÜNÜ
Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinin koylarında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, turizme ve ülke tanıtımına büyük katkı sağladı. Organizasyona 14 ülkeden, 45 takımda 450'nin üzerinde sporcu katıldı. Bodrum Kalesi'nde bugün gerçekleştirilecek olan ödül töreniyle birlikte Halikarnas 100. Yıl Kupası'nın şampiyonları da ödüllerine kavuşacak.

Ç. RİZESPOR'DA ÇİFTE İMZA
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Somaspor'dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Şengül ile 2+1, yine aynı takım ve mevkiden 20 yaşındaki Eray Korkmaz ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

HEM DESTEK HEM KUTLAMA
Vestel, 2016'dan beri destekçisi olduğu Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla şampiyonluğu kutladı. Ziyarette Federasyon Başkanı Akif Üstündağ'a çeşitli hediyeler verildi.



BUFFON NOKTAYI KOYUYOR
Kariyerine Parma'da devam eden 45 yaşındaki yaşayan efsane kaleci Gianluigi Buffon'un yakın zamanda emekli olacağı öne sürüldü. 2024'e kadar kontratı bulunan Buffon'a Arap kulüplerinin ilgisi ise sürüyor

BRAZ'A DOPİNG CEZASI
2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Brezilyalı sırıkla atlamacı Thiago Braz dopingli çıktı. Numunesinde yasaklı madde çıkan 29 yaşındaki sporcunun geçici olarak men cezası aldığı bildirildi.



ROBERTO PEREYRA İÇİN YARIŞ VAR
Güney Amerika basını, İtalyan ekibi Udinese ile kontratı biten Roberto Pereyra ile ilgili son durumu duyurdu. Beşiktaş'ın teklif yapıp, beklemeye geçtiği 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu için söz konusu haberde, "Bonservisi elinde olan Roberto Pereyra, Santos'ta 10 numaralı formayı giymek için en büyük adaylardan biri durumunda. Pereyra için Santos, Torino ve Beşiktaş yarış halinde" ifadesi kullanıldı.

BEŞİKTAŞ REBİC'E KAVUŞUYOR
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Ante Rebic, bugün 15.00'te İstanbul'da... Hırvat yıldız, Kartal ile 2 yıllık sözleşme yapacak. Son olarak İtalyan devi Milan'da forma giyen Ante Rebic, kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Siyah- Beyazlılar, yeni transferine bugün 15.00'te kavuşacak. Hırvat futbolcu için Beşiktaş, Milan ekibine 500 bin Euro'nun yanı sıra 1 milyon Euro da bonus ödeyecek. Sağlık kontrolü sonrasında 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcu Kara Kartal'dan yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Daha önce Eintracht Frankfurt, Fiorentina ve Leipzig formalarını da giyen Rebic kariyerinde 313 maçta 73 gol ve 35 de asist üretti. Şenol Güneş'in bizzat istediği Rebic, Konferans Ligi'nde tur atlanması halinde bir sonraki turda oynayabilecek. REBIC geçen sezon Milan'da 31 maçta oynadı ve 3 gol, 2 de asist yaptı.



TAYFUR BİNGÖL BEKLEMEDE
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan ve 29 maçta 2 gol, 2 asist katkısı yapan Tayfur Bingöl, Alanyaspor'dan ayrılmayı kafasına koydu. 30 yaşındaki oyuncu transferi gerçekleşmezse Hollanda kampından ayrılıp Alanya'ya dönecek.



GENÇ SEMİH'E YAKIN TAKİP
Konferans Ligi'ndeki Tirana maçında gol atarak Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları'nda gol atan en genç oyuncusu olan Semih Kılıçsoy, İspanya, Almanya, İtalya ve Belçika kulüpleri tarafından takibe alındı.



MIDTSJÖ'DE AYRILIK KAPIDA
Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Fredrik Midtsjö yol ayrımında. Hazırlık kampında da Okan Buruk'u tatmin edemeyen Norveçli yıldızın yabancı sınırının da etkisiyle kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesi bekleniyor. Icardi'nin gelişiyle beraber A takımdaki yabancı sayısı 14'e çıkan Aslan en az 2 ismi gönderecek.

İTALYA'DAN FRED MÜJDESİ
Yaklaşık 1 aydır Galatasaray'ın gündeminde yer alan Fred'in transferi için Lazio'nun devreye girdiğine yönelik haberler can sıkmıştı. Ancak dün İtalya'dan sevindirici haber geldi. Lazio Başkanı Lotito yaptığı açıklamada, "Fred için Manchester United ile görüşmelere başlayacaktım ancak Sarri bana 'Hayır' dedi. Fred'i istemiyor. Aynısını Lo Celso için de yaptı. Sarri, Zielinski ve Ricci'yi istiyor" dedi.

RASHICA'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK
Yönetimin transferi için en çok uğraştığı isimlerden biri olan Milot Rashica konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kosovalı yıldızın Galatasaray'a gelebilmek için Norwich City'den alacağı olan 600 bin Euro'yı bırakmaya hazır olduğu öğrenildi. Bonservis pazarlıklarında son olarak fark 3 milyon Euro seviyesine inmişti. Ancak Sarı- Kırmızılılar 5 milyon Euro'luk teklifinin üzerine çıkmayı düşünmüyor. Rashica'nın transferinde kolaylık gösterilmesi için İngiliz kulübünün yöneticileriyle sürekli görüştüğü de belirtiliyor.

BU SEZON YILDIZSIZ OYNAYACAĞIZ
Başkan Ali Koç, "TFF, komisyon kuracağını açıkladığı için bu sezon yıldızsız formayla oynayacağız. Amacımız süreci tetiklemekti" diye konuştu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Daha önce 5 yıldızlı formayla oynayacaklarını açıklayan Başkan Koç, "TFF'ye başvuru yapmıştık uzun bir süre cevap gelmeyince bu kararı almıştık. Kupa seremonisine ve Konferans Ligi maçına da böyle çıktık. Puan silme hatta küme düşmeye kadar gidecek cezalar gelebilirdi. TFF komisyon kuracağını açıklamasını olumlu karşılıyoruz ve bu nedenle bu sezon yıldızsız formalarla oynacağız" dedi.



FENERBAHÇE ARA VERMEDİ
Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamladı. Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yapacağı çalışma ile devam edecek.

DZEKO'NUN ACI GÜNÜ
Fenerbahçe'nin yıldız gölcüsü Edin Dzeko'nun dedesi vefat etti. Acı haberi alan Dzeko, apar topar Bosna Hersek'e giderek dedesi Akif'in cenaze törenine katıldı. Dzeko'nun dedesi 93 yaşındaydı.



MERT HAKAN'DAN KOL KIRAN ŞUT
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mert Hakan'ın şutunda bir yöneticinin kolunun kırıldığını ifade etti. Ali Koç "Kürekten sorumlu yöneticimiz Bekir Bey, kürek çekerken sakatlanmadı. Umut Kent'te maç yapıyorduk, Bekir Bey de kaledeydi. Mert Hakan Yandaş'ın şutunu kurtaracağım derken kolu kırıldı. İnşallah nazır çıkmıştır" dedi.

3 YERLİ KURALI İÇİN SALİH ISRARI
Dortmund, 8 milyon Euro'luk teklifi az buldu. Salih Özcan için ikinci teklifin bonuslarla 10 milyona çıkması bekleniyor
Transfer döneminin hızlı takımı F.Bahçe, takviyelerine devam etmekte kararlı. Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan olmuştu. 25 yaşındaki milli oyuncu için Alman kulübüne 8 milyon Euro teklif edilmişti. Ancak Dortmud bu teklifi az buldu. Fakat Fenerbahçe hem maliyeti fazla artırmamak hem de oyuncuyu en kısa sürede kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin ön liberoda görev yapan milli futbolcu için rakamı bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'ya kadar çıkarabileceği ifade ediliyor. (Ceren DALGIÇ)

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