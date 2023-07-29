Trabzonspor’da Petkovic artık an meselesi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'a önemli açıklamalardüta bulundu.



Petkovic trnasferi hakkında konuşan Doğan "Petkovic için de görüşüyoruz.Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı için bu transferi bekletiyor. Tek sıkıntı bu gibi gözüyor şu an için. Yani eleme maçları geçtikten sonra Petkovic'i de getireceğiz. Hocamızın bizden istediği sadece bir futbolcuyu alamadık. Yeni istekleri olursa da hepsini yerine getireceğiz." dedi.



Uğurcan Çakır hakkındaki spekülasyonlara da değinen Doğan bu konuda çok net konuştu.

ÖYLE BİR DÜNYA YOK

Başkan Doğan, "Trabzonspor kaptanını kimse alamaz. Kendi gitmek istemediği sürece öyle bir dünya yok. Trabzonspor kaptanını kimse isteyemez, talebi dahi olamaz. Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

MEHMET CAN AYDIN TRABZON'DA