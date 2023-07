Trabzonspor’da Petkovic artık an meselesi!

MEHMET CAN AYDIN TRABZON'DA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'a önemli açıklamalardüta bulundu. Petkovic trnasferi hakkında konuşan Doğan "Petkovic için de görüşüyoruz.Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı için bu transferi bekletiyor. Tek sıkıntı bu gibi gözüyor şu an için. Yani eleme maçları geçtikten sonra Petkovic'i de getireceğiz. Hocamızın bizden istediği sadece bir futbolcuyu alamadık. Yeni istekleri olursa da hepsini yerine getireceğiz." dedi. Uğurcan Çakır hakkındaki spekülasyonlara da değinen Doğan bu konuda çok net konuştu.



Trabzonspor, Schalke 04'de forma giyen 21 yaşındaki Mehmet Can Aydın'ı kadrosuna kattı. Mehmet Can Aydın 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Mehmet Can kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.

