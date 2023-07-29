Trabzonspor’da Petkovic artık an meselesi!

Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, geçen sezon Karadağ'da OFK Petrovac'ta forma giyen hücum oyuncusu Mendy Mamadou ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Senegalli futbolcu geçen sezon 10 gol kaydetti.
JUVENTUS MEN EDİLDİ
İtalyan basını, UEFA'nın mali usulsüzlükler nedeniyle tartışılan Juventus'u Konferans Ligi'nden men ettiğini yazdı. Juventus'un yerine ise Fiorentina, Konferans Ligi'nde yer alacak.
JAMES'İN OĞLU TABURCU OLDU
Antramanda kalbi duran NBA yıldızı LeBron James'in oğlu Broony James'in hastaneden taburcu edildiği ve tedavisinin evde süreceği açıklandı. LeBron James, kendilerine verilen destekler için de teşekkür etti.
FRED İÇİN BASTIRIYOR
İngiliz medyası, Brezilyalı yıldızın transferi için en güçlü adayın Galatasaray olduğunu belirtti
Galatasaray, Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için girişimlerini sürdürüyor. İngiliz medyasından Sky Sports'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar transfere çok yakın. Sky Sports, "Galatasaray, Manchester United orta saha oyuncusu Fred'i transfer etmek için bastırıyor. Fulham da oyuncuyla ilgilendi ancak talep edilen bonservis bedelinden memnun değil" ifadeleri yer aldı. 20 milyon euro piyasa değeri olan 30 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
ZAHA&BAKAMBU İDMANA ÇIKTI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda yeni transferler Wilfried Zaha ve Cedric Bakambu da yer aldı. Çalışma 1.5 saat sürdü. Galatasaray haz ırlıklarına bugün de devam edecek.
ANGELİNO'DAN İYİ HABER
Zalgiris deplasmanında sakatlık yaşayan İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino'nun ciddi bir durumu yok. Başarılı futbolcu, rövanş maçında sahada olacak.
SAMSUN'DAN ÜÇLÜ TALEP!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan Morutan, Midtsjö ve Cicaldao'yu istediklerini söyledi. Başkan Yüksel Yıldırım, "Ancak onlar bize biraz pahalı geliyor. Morutan'da durum belli değil. Ön eleme oynuyorlar, nasıl gidecekler bilmiyorum tabii ama büyük bir olasılıkla onu satacaklar. Suudi Arabistan takımlarından birisi Morutan'ı istiyor. Morutan orada çok yüksek ücretler alabilir. Bizim almamız kolay değil" açıklamasında bulundu.