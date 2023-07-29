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Trabzonspor'da Petkovic artık an meselesi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamadan Petkovic’i bırakmak istemiyor. Eleme maçları sonrası bu işi bitireceğiz” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023 Güncelleme 29 Temmuz 2023
Trabzonspor’da Petkovic artık an meselesi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'a önemli açıklamalardüta bulundu.

Petkovic trnasferi hakkında konuşan Doğan "Petkovic için de görüşüyoruz.Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağı için bu transferi bekletiyor. Tek sıkıntı bu gibi gözüyor şu an için. Yani eleme maçları geçtikten sonra Petkovic'i de getireceğiz. Hocamızın bizden istediği sadece bir futbolcuyu alamadık. Yeni istekleri olursa da hepsini yerine getireceğiz." dedi.

Uğurcan Çakır hakkındaki spekülasyonlara da değinen Doğan bu konuda çok net konuştu.

ÖYLE BİR DÜNYA YOK
Başkan Doğan, "Trabzonspor kaptanını kimse alamaz. Kendi gitmek istemediği sürece öyle bir dünya yok. Trabzonspor kaptanını kimse isteyemez, talebi dahi olamaz. Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

MEHMET CAN AYDIN TRABZON'DA


Trabzonspor, Schalke 04'de forma giyen 21 yaşındaki Mehmet Can Aydın'ı kadrosuna kattı. Mehmet Can Aydın 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Mehmet Can kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.

MUSTAFA ARTUÇ'TAN ACI HABER


Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç hayatını kaybetti. Artuç için başta TFF olmak üzere spor kulüpleri başsağlığı mesajları yayınladı. Öte yandan merhumun cenazesi dün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedildi.

MAMADOU İLE 3 YILLIK İMZA


Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, geçen sezon Karadağ'da OFK Petrovac'ta forma giyen hücum oyuncusu Mendy Mamadou ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Senegalli futbolcu geçen sezon 10 gol kaydetti.

JUVENTUS MEN EDİLDİ
İtalyan basını, UEFA'nın mali usulsüzlükler nedeniyle tartışılan Juventus'u Konferans Ligi'nden men ettiğini yazdı. Juventus'un yerine ise Fiorentina, Konferans Ligi'nde yer alacak.

JAMES'İN OĞLU TABURCU OLDU


Antramanda kalbi duran NBA yıldızı LeBron James'in oğlu Broony James'in hastaneden taburcu edildiği ve tedavisinin evde süreceği açıklandı. LeBron James, kendilerine verilen destekler için de teşekkür etti.



FRED İÇİN BASTIRIYOR
İngiliz medyası, Brezilyalı yıldızın transferi için en güçlü adayın Galatasaray olduğunu belirtti
Galatasaray, Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için girişimlerini sürdürüyor. İngiliz medyasından Sky Sports'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar transfere çok yakın. Sky Sports, "Galatasaray, Manchester United orta saha oyuncusu Fred'i transfer etmek için bastırıyor. Fulham da oyuncuyla ilgilendi ancak talep edilen bonservis bedelinden memnun değil" ifadeleri yer aldı. 20 milyon euro piyasa değeri olan 30 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.



ZAHA&BAKAMBU İDMANA ÇIKTI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda yeni transferler Wilfried Zaha ve Cedric Bakambu da yer aldı. Çalışma 1.5 saat sürdü. Galatasaray haz ırlıklarına bugün de devam edecek.

ANGELİNO'DAN İYİ HABER
Zalgiris deplasmanında sakatlık yaşayan İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino'nun ciddi bir durumu yok. Başarılı futbolcu, rövanş maçında sahada olacak.

SAMSUN'DAN ÜÇLÜ TALEP!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan Morutan, Midtsjö ve Cicaldao'yu istediklerini söyledi. Başkan Yüksel Yıldırım, "Ancak onlar bize biraz pahalı geliyor. Morutan'da durum belli değil. Ön eleme oynuyorlar, nasıl gidecekler bilmiyorum tabii ama büyük bir olasılıkla onu satacaklar. Suudi Arabistan takımlarından birisi Morutan'ı istiyor. Morutan orada çok yüksek ücretler alabilir. Bizim almamız kolay değil" açıklamasında bulundu.

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