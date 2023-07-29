Cengiz Ünder’de geri sayım! Anlaşma sağlandı

Yaz transfer sezonunun flaş takımı Fenerbahçe, çok önemli bir transferin daha eşiğine geldi.
Yaz transfer sezonunun flaş takımı Fenerbahçe, çok önemli bir transferin daha eşiğine geldi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmasının an meselesi olduğu ve bu transferin her an açıklanabileceği ifade edildi.
Sarı-Lacivertliler'in Cengiz Ünder transferi için Olimpik Marsilya ile 8+4 milyon Euro karşılığında büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve 2 milyon Euro bonusun kolay erişebilir olduğu aktarıldı.
Cengiz Ünder'in Sarı lacivertlilerden 3.5 milyon Euro maaş alacağı bildirildi.
Fransız basınından da Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transferinin çok yakın olduğu yönünde haberler dün de gün boyunca devam etti.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kadrosuna katması durumunda yerli oyuncu kontenjanında çok büyük rahatlama yaşayacak.