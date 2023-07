Cengiz Ünder’de geri sayım! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmasının an meselesi olduğu ve bu transferin her an açıklanabileceği ifade edildi.



Sarı-Lacivertliler'in Cengiz Ünder transferi için Olimpik Marsilya ile 8+4 milyon Euro karşılığında büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve 2 milyon Euro bonusun kolay erişebilir olduğu aktarıldı.