Trabzonspor’dan çifte hamle: Fırtına Zinckernagel ve Mehmet Can için yeniden atağa kalktı!

Yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Trabzonspor, kamp döneminde yaşanan şanssız sakatlıklar ve ayrılıklar sonrasında B planını devreye soktu. Son olarak Tochi Chukwuani'yi renklerine bağlayan Fırtına, şimdi de Mehmet Can Aydın ve Philip Zinckernagel'i bitirmek için düğmeye bastı.

SCHALKE 04 İLE PAZARLIK VAKTİ

Daha önce prensip anlaşmasına varılan ancak bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklar sonrası beklemeye alınan gurbetçi isim için temaslar sıklaştırıldı. Sağ bek ve sağ kanatta oynayan ve bonservisi Schalke'de bulunan 21 yaşındaki oyuncu için son bir görüşme yapılacak ve ya transfer sonuçlanacak ya da transfer defteri kapanacak.