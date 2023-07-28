Galatasaray tüm tuşlara basıyor! Fred müjdesi çok yakında

Önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Teknik ekibin isteği doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için harekete geçen Sarı-Kırmızılılar'ın, Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Fred'i renklerine bağlamak üzere olduğu öğrenildi. Brezilyalı yıldızla yıllık 3 milyon Euro maaş karşılığında el sıkışan Cimbom, Ada ekibiyle de pazarlıklarını sürdürüyor. Kariyerinde 408 maçta 36 gol, 43 de asist üreten Fred, Brezilya adına da 32 karşılaşmada görev aldı.

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