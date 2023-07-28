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Galatasaray tüm tuşlara basıyor! Fred müjdesi çok yakında

Galatasaray, Brezilyalı yıldız orta saha Fred ile yıllık 3 milyon Euro maaş üzerinden anlaştı. Manchester United ile bonservis pazarlığı yapan Cimbom, bu transferi kısa süre içinde açıklamayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023 Güncelleme 28 Temmuz 2023
Galatasaray tüm tuşlara basıyor! Fred müjdesi çok yakında

Önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Teknik ekibin isteği doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak için harekete geçen Sarı-Kırmızılılar'ın, Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Fred'i renklerine bağlamak üzere olduğu öğrenildi. Brezilyalı yıldızla yıllık 3 milyon Euro maaş karşılığında el sıkışan Cimbom, Ada ekibiyle de pazarlıklarını sürdürüyor. Kariyerinde 408 maçta 36 gol, 43 de asist üreten Fred, Brezilya adına da 32 karşılaşmada görev aldı.

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