Vitor Hugo fırtınaya geri dönmek istiyor! Taraftarlar heyecanlı ama yönetimden net hamle yok

Annesinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ülkesine dönmek isteyen ve Trabzonspor'un izin vermesiyle 1.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo, kısa süre sonra acı haberle sarsılmıştı. Annesinin vefatının ardından ülkesinde de sıkıntılı günler yaşayan Hugo'nun Fırtına'ya dönmek için haber yolladığı iddia edildi. Trabzon'daki evini halen boşaltmayan Brezilyalı stoperin takkıma dönme isteği taraftarlar arasında da heyecan yaratırken, yönetim kurulunun ise bu konuda henüz bir girişim yapmadığı ve yabancı kontenjanında boşluk oluşması durumunda girişim yapılabileceği ifade edildi.

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