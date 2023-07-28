PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Kartal'dan g'üç' gösterisi! Beşiktaş Tirana'yı 3-1 mağlup etti

Kartal, Arnavutluk temsilcisini 21’de Onur, 42’de Muleka ve 90+4’te Semih’in golleriyle geçti. Rövanş maçı 3 Ağustos tarihinde oynanacak. Aynı zamanda Siyah-Beyazlılar, Avrupa'daki son galibiyetini 2019 yılında Slovan Bratislava'yı yenerek elde etmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023 Güncelleme 28 Temmuz 2023
Kartal’dan g’üç’ gösterisi! Beşiktaş Tirana’yı 3-1 mağlup etti

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı evinde 3-1 yendi. Henüz 6. dakikada Kartal gole çok yaklaştı. Muleka'nın şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı. 21. dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu.

KARTAL'DAN G'ÜÇ' GÖSTERİSİ!
Onur Bulut, altıpasın önünde bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0... 37'de kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topa son olarak Aboubakar kafayı vurdu, kaleci Selmani inanılmaz çıkardı.

42'de Beşiktaş ikinci golü buldu. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0... 62. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı...

Ceza alanında kafalardan seken topa gelişine vuran Muleka'nın vuruşunu kaleci Selmani kurtardı. 84'te Tirana'da Kaina farkı 1'e indiren golü attı: 2-1... 90+4'te Semih Kılıçsoy şık bir vuruşla sonucu belirledi: 3-1. Rövanş maçı 3 Ağustos'ta oynanacak.


2019'DAN SONRA BİR İLK
Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup eden Besiktaş, 2019 yılının Kasım ayından bu yana Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı. Siyah-Beyazlılar, Avrupa'daki son galibiyetini 2019 yılında Slovan Bratislava'yı yenerek elde etmişti. Şenol Güneş'in öğrencileri kötü istatistiğe de son vermiş oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA