Kartal’dan g’üç’ gösterisi! Beşiktaş Tirana’yı 3-1 mağlup etti

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana 'yı evinde 3-1 yendi. Henüz 6. dakikada Kartal gole çok yaklaştı. Muleka'nın şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı. 21. dakikada Beşiktaş aradığı golü buldu.

Ceza alanında kafalardan seken topa gelişine vuran Muleka'nın vuruşunu kaleci Selmani kurtardı. 84'te Tirana 'da Kaina farkı 1'e indiren golü attı: 2-1... 90+4'te Semih Kılıçsoy şık bir vuruşla sonucu belirledi: 3-1. Rövanş maçı 3 Ağustos'ta oynanacak.

42'de Beşiktaş ikinci golü buldu. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0... 62. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı...

KARTAL'DAN G'ÜÇ' GÖSTERİSİ! Onur Bulut , altıpasın önünde bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0... 37'de kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topa son olarak Aboubakar kafayı vurdu, kaleci Selmani inanılmaz çıkardı.



2019'DAN SONRA BİR İLK

Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup eden Besiktaş, 2019 yılının Kasım ayından bu yana Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı. Siyah-Beyazlılar, Avrupa'daki son galibiyetini 2019 yılında Slovan Bratislava'yı yenerek elde etmişti. Şenol Güneş'in öğrencileri kötü istatistiğe de son vermiş oldu.