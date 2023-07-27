Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Erden Timur harekete geçti! İki yıldız birden Aslan oluyor! Milot Rashica ve Fred...

FRED İÇİN 8 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Fred, Manchester United'tan ayrılarak Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Resmi işlemlerin sonuçlanmasının ardından 30 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun, Sarı-Kırmızılılar ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray'ın Fred teklifi de ortaya çıktı. Buna görü Galatasaray yıldız oyuncu için İngiliz kulübüne bonuslarla birlikte 8 milyon euro önerdi. Fred'e ise bonuslarla birlikte 3 milyon euro teklif edildi.
59 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
2022-23 sezonunda Manchester United formasıyla 56 resmi maça çıkan Fred, 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Shakhtar Donetsk'te yıldızını parlatan Fred, 2018 yılında Manchester United'a transfer olmuştu. Kırmızı Şeytanlar Fred'in bonservisine 59 milyon Euro ödedi.
RASHICA İÇİN 5 MİLYON EURO
Ada'ya çıkarma yapan Aslan'ın hedefindeki bir diğer isim ise geçen sezon şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Milot Rashica. Kosovalı yıldız oyuncu için Norwich City yetkilileriyle görüşen Sarı-Kırmızılılar bonservis bedeli olarak 5 milyon euro teklif etti. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
30 MAÇTA 11 GOLE KATKI VERDİ
Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Milot Rashica geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 30 maçta forma giydi. 4 gol atarken 7 de asist yaptı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.