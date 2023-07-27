Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Erden Timur harekete geçti! İki yıldız birden Aslan oluyor! Milot Rashica ve Fred...

FRED İÇİN 8 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Fred, Manchester United'tan ayrılarak Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Resmi işlemlerin sonuçlanmasının ardından 30 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun, Sarı-Kırmızılılar ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray'ın Fred teklifi de ortaya çıktı. Buna görü Galatasaray yıldız oyuncu için İngiliz kulübüne bonuslarla birlikte 8 milyon euro önerdi. Fred'e ise bonuslarla birlikte 3 milyon euro teklif edildi.

59 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

2022-23 sezonunda Manchester United formasıyla 56 resmi maça çıkan Fred, 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Shakhtar Donetsk'te yıldızını parlatan Fred, 2018 yılında Manchester United'a transfer olmuştu. Kırmızı Şeytanlar Fred'in bonservisine 59 milyon Euro ödedi.