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Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Erden Timur harekete geçti! İki yıldız birden Aslan oluyor! Milot Rashica ve Fred...

Son dakika transfer haberleri... Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, yeni hamleleriyle de çok ses getirecek. Transfer sezonunda hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe’ye çalım atan Sarı-Kırmızılılar iki yıldız oyuncunun daha transferinde son aşamaya geldi. İşte ayrıntılar.

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 12:00 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 12:10
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Erden Timur harekete geçti! İki yıldız birden Aslan oluyor! Milot Rashica ve Fred...

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da birbirinden ünlü yıldızlara imza attıran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi için gözünü karartmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, son olarak Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha transferlerini açıklayarak forvet hattını güçlendirdi.

SON OLARAK FRED'DE KARAR KILDI
Orta saha transferi için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine birbirinden ünlü yıldızlar geldi. Sarı-Kırmızılılar, bugüne kadar birçok ünlü isim ile temas kurdu. Son olarak ise Manchester United'ın Brezilyalı orta sahası Fred'de karar kıldı. Cimbom, tecrübeli oyuncuyu transfer ederek orta sahasını da güçlendirmek istiyor.

ERDEN TİMUR İNGİLTERE'YE UÇTU
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Manchester United'ın yıldız orta sahası Fred için özel uçakla İngiltere'ye gitti. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer sihirbazı İngiltere'de Fred'in menajeri ile masaya oturdu.

FRED İÇİN 8 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Fred, Manchester United'tan ayrılarak Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Resmi işlemlerin sonuçlanmasının ardından 30 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun, Sarı-Kırmızılılar ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray'ın Fred teklifi de ortaya çıktı. Buna görü Galatasaray yıldız oyuncu için İngiliz kulübüne bonuslarla birlikte 8 milyon euro önerdi. Fred'e ise bonuslarla birlikte 3 milyon euro teklif edildi.

59 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
2022-23 sezonunda Manchester United formasıyla 56 resmi maça çıkan Fred, 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Shakhtar Donetsk'te yıldızını parlatan Fred, 2018 yılında Manchester United'a transfer olmuştu. Kırmızı Şeytanlar Fred'in bonservisine 59 milyon Euro ödedi.

RASHICA İÇİN 5 MİLYON EURO
Ada'ya çıkarma yapan Aslan'ın hedefindeki bir diğer isim ise geçen sezon şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Milot Rashica. Kosovalı yıldız oyuncu için Norwich City yetkilileriyle görüşen Sarı-Kırmızılılar bonservis bedeli olarak 5 milyon euro teklif etti. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

30 MAÇTA 11 GOLE KATKI VERDİ
Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Milot Rashica geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 30 maçta forma giydi. 4 gol atarken 7 de asist yaptı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor.

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