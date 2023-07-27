Kartal evinde avantajı kaptı! Beşiktaş 3-1 Tirana (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

83. dakikada Tirana farkı 1'e indirdi. Ani gelişen atakta sağdan hızla ceza sahasına giren Haxhiu, meşin yuvarlağı altıpasın üzerindeki Kaina ile buluşturdu. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

90+4. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un dar açıdan çıkardığı düzgün şutta top ağlarla buluştu: 3-1 Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'in yokluğunda Onur Bulut'a 11'de şans verdi. Sezonun ilk resmi maçında kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünde Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.

Orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic'e forma veren Güneş, hücum hattını ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'dan kurdu. YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Emrecan Bulut ve Jean Onana karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.