Fenerbahçe’den transfer atakları peş peşe geliyor! Mert Müldür, Cengiz Ünder, Livakovic...

Fenerbahçe, kadrosunda yerli oyuncu sayısını artırmak için transfer etmek istediği Marsilyalı Cengiz Ünder ve Sassuolo'lu Mert Müldür için oyuncularla anlaşmaya vardı. Kulüpleriyle ise son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Sarı- Lacivertliler'in Cengiz Ünder için 8+4 milyon Euro bonservis ücreti vereceği öğrenildi. Mert Müldür için ise İtalyan kulübüne 2.5 milyon Euro verilecek. Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu Dominik Livakovic transferi için de kulübü Dinamo Zagreb ve oyunci ile anlama sağladı.