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Fenerbahçe'den transfer atakları peş peşe geliyor! Mert Müldür, Cengiz Ünder, Livakovic...

Sarı-Lacivertliler; Mert Müldür, Cengiz Ünder ve Livakovic transferinde son aşamaya geldi. Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu Dominik Livakovic transferi için de kulübü Dinamo Zagreb ve oyunci ile anlama sağladı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023 Güncelleme 28 Temmuz 2023
Fenerbahçe’den transfer atakları peş peşe geliyor! Mert Müldür, Cengiz Ünder, Livakovic...

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri çeken Fenerbahçe, Mert Müldür, Cengiz Ünder ve Dominik Livakovic transferlerinde artık son aşamaya geldi.

Fenerbahçe, kadrosunda yerli oyuncu sayısını artırmak için transfer etmek istediği MarsilyaCengiz Ünder ve Sassuolo'lu Mert Müldür için oyuncularla anlaşmaya vardı. Kulüpleriyle ise son pürüzler giderilmeye çalışılıyor. Sarı- Lacivertliler'in Cengiz Ünder için 8+4 milyon Euro bonservis ücreti vereceği öğrenildi. Mert Müldür için ise İtalyan kulübüne 2.5 milyon Euro verilecek. Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu Dominik Livakovic transferi için de kulübü Dinamo Zagreb ve oyunci ile anlama sağladı.



100 GOLE KATKISI VAR
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği MarsilyaCengiz Ünder, kariyerinde 301 maçta görev aldı. 57 gol atarken, 43 asist yaptı. Toplamda 100 gole katkıda bulundu.

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