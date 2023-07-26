Şenol Güneş’ten Kartal’a müjde: Hırvat yıldız Ante Rebic Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, yeni sezon için çalışmalara start verdi.
Transfer dönemini Emrecan Bulut ile açan Kartal, uzun süre sessizliğini korudu. Sonrasında 2 dakika arayla Amartey ve Onana'yı açıklayan siyah-beyazlılar, taraftarlarını heyecana sokmuştu.
Beşiktaş, yeni sezon için çalışmalara start verdi.
Transfer dönemini Emrecan Bulut ile açan Kartal, uzun süre sessizliğini korudu. Sonrasında 2 dakika arayla Amartey ve Onana'yı açıklayan siyah-beyazlılar, taraftarlarını heyecana sokmuştu.
CEYHUN KAZANCI İLE YOLLAR AYRILDI
Beşiktaş Kulübü, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını duyurdu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ceyhun Kazancı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:
"2021 yılında Beşiktaş Futbol AŞ'de genel müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürlüğü ile sportif direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
ŞENOL GÜNEŞ TRANSFERİ DUYURDU
KF Tirana ile oynanacak UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçından önce konuşan Şenol Güneş, yıldız futbolcu Ante Rebic için önemli bir bilgi verdi.
Güneş açıklamasında; "Ante Rebic, yetişseydi yarınki maçın kadrosunda olacaktı. Antrenmanlara çıkıyor, kendisiyle konuşuldu." ifadelerini kullandı.
SON AŞAMAYA GELİNDİ
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Ante Rebic'i kadrosuna katmaya çok yakın. Evrak sürecinin tamamlanması ile birlikte yıldız ismin birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Ante Rebic'in satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıl kiralık olarak Beşiktaş'a gelmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Milan ile toplamda 31 maça çıkan Ante Rebic, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
Transfermarkt verilerine göre Hırvat futbolcunun aktif olarak 6 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.