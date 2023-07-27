Adana Demirspor CFR Cluj’la berabere kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda CFR Cluj'un konuğu oldu. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda 20.30'da başlayan karşılaşmada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Elchin Masiyev düdük çaldı. Masiyev'in yardımcılıklarını ise Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov üstlendi. Adana Demirspor, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası maçına çıktı. 1994-95 yılında Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşadıktan 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen ve sonrasında hedefini Avrupa kupaları olarak Adana Demirspor, Avrupa'daki ilk maçına Romanya deplasmanında çıktı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 49. dakikada Akintola'nın soldan ortasında savunmadan seken top ceza sahası dışında Emre Akbaba'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Sava uzanarak tehlikeyi önledi. 62. dakikada Adana Demirspor çok net bir fırsattan faydalanamadı. Yusuf Sarı'nın sağdan gönderdiği ortada Ajeti'nin uzaklaştırmak istediği top penaltı noktası üzerinde Belhanda'da kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 76. dakikada sağ kanatta topla buluşan Stambouli, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı. 77. dakikada Adana Demirspor eşitliği yakaladı. Stambouli'nin ara pasında ceza sahasına girmek isteyen Ndiaye'nin topuğundan seken top tekrar Stambouli'nin önünde kaldı. Bu futbolcu ceza yayı üzerinde bekletmeden sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1 78. dakikada Cluj etkili geldi. Savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sol çaprazında Camora'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Karacic son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 80. dakikada bu kez Adana Demirspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, çaprazdan ceza sahasına girip çok sert vurdu, kaleci Sava uzanarak topu kornere yolladı. 82. dakikada Nani çok net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, kale sahası önündeki Nani'yi gördü. Portekizli oyuncunun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.



KARŞILAMA 1-1'LİK BERABERLİKLE SONA ERDİ

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Ağustos Perşembe günü Adana yapılacak. KLUİVERT'İN İLK RESMİ MAÇI

Adana ekibinde geçtiğimiz sezon sonunda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve Hollandalı Patrick Kluivert getirilmişti. Hollandalı teknik adam, yeni takımıyla 3 hazırlık maçı oynarken, resmi ilk maçında Cluj deplasmanında çıktı.