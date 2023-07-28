Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten Tirana maçı sonrası ilk yorum: Yeterli değil...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazanılan Tirana maçı sonrası konuştu. Takımın yüzde 100 hazır olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Oyunun başından itibaren kontrol bizdeydi. Rakibe az pozisyon verdik ama golü yedik. Eksiğimiz buydu. Bütün oyuncular, elinden gelen gayreti gösterdi. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz destekleri için. Avantajlı bir skor aldık ama yeterli değil. Orada da kazanmalıyız. Hedefimiz, 3 kulvarda yarışmak. 3 kulvara girince de her oyuncuya ihtiyacımız var. Alacağımız oyuncular, eldeki oyuncular bu rekabette takımın bir parçası olduğunu gösterecek" diye konuştu.

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