Fenerbahçe ara vermiyor! Yeni deplasman öncesi koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleşti

Fenerbahçe, Zimbru ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Zimbru maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla bitirdi.
YÖNETİMDEN KRUNIC ATAĞI
Fenerbahçe gündemine Milan'dan Rade Krunic'i aldı. Sarı-Lacivertliler, Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu Milan'dan resmen istedi. Krunic ise geleceğine dair henüz son kararını vermedi. Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslarına devam edecek. 2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 2019 yılından beri Milan'da forma giyen Krunic, kariyerinde 314 karşılaşmada forma giyerken 23 gol atarken, 31 asist yaptı.
KUBİLAY AKTAŞ ADANA'DA
Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kubilay Aktaş ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.
HENDERSON AL ITTİFAK'TA
Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
RACİNE COLY İSTANBUL'DA
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren İstanbulspor, Senegalli Racine Coly'i kadrosuna kattığını açıkladı. 27 yaşındaki başarılı sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
GÖZTEPE'DEN CELİL ATAĞI
Göztepe, Samsunspor'dan orta saha oyuncusu Celil Yüksel'le her konuda anlaştı. Sarı-Kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralaması bekleniyor. Celil Yüksel geçen sezon 32 maçta forma giydi.
MOURİNHO'NUN HEDEFİ SANCHES
İtalyan basını, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun PSG'de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Portekizli orta saha Renato Sanches'i istediğini yazdı. 25 yaşındaki Sanches geçen sezon takımına 2 gol katkısı yaptı.
ALPER'DEN SÜRPRİZ İMZA
Son olarak Çaykur Rize'de oynayan Alper Potuk, Kuzey Makedonya 1. Lig ekibi Gostivar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Potuk, 2013'te transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sene oynamıştı.