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Fenerbahçe ara vermiyor! Yeni deplasman öncesi koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleşti

Fenerbahçe, Zimbru ile karşılaşma öncesi hazırlıklara başladı. Zimbru maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla bitirdi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Temmuz TAKVİM gazetesi spor haberleri...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023 Güncelleme 28 Temmuz 2023
Fenerbahçe ara vermiyor! Yeni deplasman öncesi koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleşti

Fenerbahçe, Zimbru ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Zimbru maçına ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla bitirdi.



YÖNETİMDEN KRUNIC ATAĞI
Fenerbahçe gündemine Milan'dan Rade Krunic'i aldı. Sarı-Lacivertliler, Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu Milan'dan resmen istedi. Krunic ise geleceğine dair henüz son kararını vermedi. Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslarına devam edecek. 2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 2019 yılından beri Milan'da forma giyen Krunic, kariyerinde 314 karşılaşmada forma giyerken 23 gol atarken, 31 asist yaptı.


KUBİLAY AKTAŞ ADANA'DA
Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kubilay Aktaş ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.


HENDERSON AL ITTİFAK'TA
Al Ittifak, İngiliz orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


RACİNE COLY İSTANBUL'DA
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren İstanbulspor, Senegalli Racine Coly'i kadrosuna kattığını açıkladı. 27 yaşındaki başarılı sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


GÖZTEPE'DEN CELİL ATAĞI
Göztepe, Samsunspor'dan orta saha oyuncusu Celil Yüksel'le her konuda anlaştı. Sarı-Kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralaması bekleniyor. Celil Yüksel geçen sezon 32 maçta forma giydi.


MOURİNHO'NUN HEDEFİ SANCHES
İtalyan basını, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun PSG'de yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen Portekizli orta saha Renato Sanches'i istediğini yazdı. 25 yaşındaki Sanches geçen sezon takımına 2 gol katkısı yaptı.



ALPER'DEN SÜRPRİZ İMZA
Son olarak Çaykur Rize'de oynayan Alper Potuk, Kuzey Makedonya 1. Lig ekibi Gostivar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Potuk, 2013'te transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sene oynamıştı.



TEKLİC KENDİNİ KABUL ETTİRİYOR
Trabzonspor'un yeni transferi Tonio Teklic, NK Triglav Kranj'ı 4-0 mağlup ettikleri hazırlık maçında 1 gol atmıştı. Hırvat futbolcunun attığı gol ülkesinde de manşetleri süsledi. Haberde, "Teklic kariyerinde ileriye doğru bir adım atmaya hazır. Kendisini hızla Nenad Bjelica'ya kabul ettirmeye başlıyor" ifadelerine yer verildi. 10 numara, sağ kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Tonio Teklic, Karadeniz ekibinde ilk yıl 600 bin Euro sonraki yıllar ise 100'er bin Euro zamlı garanti ücret kazanacak.



HAZIRLIKLAR TRABZON'DA SÜRECEK
Yeni sezona odaklanan Trabzonspor, Slovenya kampının ardından 1 günlük izin yaptı. Bordo-Mavililer bugün gerçekleştireceği antrenmanla sahasında AEK ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarına başlayacak. Kampa giden tüm futbolcuların Trabzon'da yapılacak antrenmanlara katılması yönünde karar alınırken, lig başlayana kadarki süreçte genç oyuncular takımla olmaya devam edecek ve bu süre içinde bazı oyuncular için de karar alınacak.



ARAO'YA YOL GÖZÜKTÜ!
F.BAHÇE'DE takımdan ayrılması gündemde olan Brezilyalı Willian Arao, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı. Oyuncunun temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunmak için Brezilya'ya gitti. Brezilya'daki görüşmelerin ardından Suudi Arabistan seferi yapılacak.

LEO DUBOIS YOL AYRIMINDA
Geçen sezon G.Saray'da 25 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı yapan Fransız bek Leo Dubois'nın takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi. Fransa'dan gelen son haberlere göre; 28 yaşındaki futbolcuya başta Nantes olmak üzere birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtildi. Sağ bek, sol bek ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen 1.78 boyundaki oyuncunun Aslan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sona erecek. Futbolcuya güncel verilere göre 5.5 milyon Euro değer biçiliyor.


ZANIOLO'YA NEWCASTLE KANCASI
İtalya'dan Tutto Mercato, Serie A ekiplerinin ardından İngiltere'den Newcastle United'ın da Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek istediğini yazdı. G.Saray'ın Zaniolo'yu 35 milyon Euro'nun altına satmayacağı da hatırlatıldı.

MULEKA COŞTU BİR KERE
Kartal'da hazırlık kampının yıldızı Jackson Muleka Tirana'yı da boş geçmedi, formuyla parmak ısırttı. Beşiktaş'ta Jackson Muleka, hazırlık maçlarındaki başarılı performansını Konferans Ligi'ne de taşıdı. Oynanan 3 hazırlık maçında 3 gol, 1 asist üreten Muleka, Tirana'yı ağlarını da sarstı. Yakın dönemde ayrılacağı konuşulan Demokratik Kongolu formuyla dikkat çekti.


DOLMABAHÇE'DE TRANSFER TEPKİSİ
Tirana maçı öncesi Beşiktaş taraftarı Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine yüklendi. 'Yönetim istifa' tezahüratı statta yankılandı
Beşiktaş yeni sezonu Dolmabahçe'de açarken, taraftarının geçen sezondan itibaren süregelen yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti. Transferde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hamlelerinin ardından hedeflenen isimlerin takıma kazandırılamadığı yönünde paylaşımlar yapan Siyah-Beyazlı futbolseverler, Konferans Ligi maçı öncesinde futbolcular ısınırken, 'Yönetim istifa' şeklinde tezahüratlar yaptı. Stadyumda yönetime yönelik taraftarların protestolarının bastırılması için yüksek sesli müzik açıldı.

GÜNEŞ İLE 4 YIL SONRA AVRUPA
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, 4 sezon sonra Siyah-Beyazlı takımın başında Avrupa maçına çıktı. Güneş en son 2018-19'da iç sahada 1-0 kaybedilen Malmö karşılaşmasında kulübede yer almıştı.



GREMIO'NUN GÖZÜ MUSLERA'DA
Güney Amerika basını, 2011'den beri Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'ya Gremio'nun talip olduğunu yazdı. 457 kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen 37 yaşındaki Muslera'nın kontratı 2024'te bitecek.

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