Fenerbahçe ara vermiyor! Yeni deplasman öncesi koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleşti

MULEKA COŞTU BİR KERE

Kartal'da hazırlık kampının yıldızı Jackson Muleka Tirana'yı da boş geçmedi, formuyla parmak ısırttı. Beşiktaş'ta Jackson Muleka, hazırlık maçlarındaki başarılı performansını Konferans Ligi'ne de taşıdı. Oynanan 3 hazırlık maçında 3 gol, 1 asist üreten Muleka, Tirana'yı ağlarını da sarstı. Yakın dönemde ayrılacağı konuşulan Demokratik Kongolu formuyla dikkat çekti.



DOLMABAHÇE'DE TRANSFER TEPKİSİ

Tirana maçı öncesi Beşiktaş taraftarı Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine yüklendi. 'Yönetim istifa' tezahüratı statta yankılandı

Beşiktaş yeni sezonu Dolmabahçe'de açarken, taraftarının geçen sezondan itibaren süregelen yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti. Transferde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hamlelerinin ardından hedeflenen isimlerin takıma kazandırılamadığı yönünde paylaşımlar yapan Siyah-Beyazlı futbolseverler, Konferans Ligi maçı öncesinde futbolcular ısınırken, 'Yönetim istifa' şeklinde tezahüratlar yaptı. Stadyumda yönetime yönelik taraftarların protestolarının bastırılması için yüksek sesli müzik açıldı.

GÜNEŞ İLE 4 YIL SONRA AVRUPA

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, 4 sezon sonra Siyah-Beyazlı takımın başında Avrupa maçına çıktı. Güneş en son 2018-19'da iç sahada 1-0 kaybedilen Malmö karşılaşmasında kulübede yer almıştı.





GREMIO'NUN GÖZÜ MUSLERA'DA

Güney Amerika basını, 2011'den beri Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'ya Gremio'nun talip olduğunu yazdı. 457 kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen 37 yaşındaki Muslera'nın kontratı 2024'te bitecek.