Takım arkadaşından Arda Güler’e büyük övgü!

Fenerbahçe' den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler performansıyla yeni takımındaki arkadaşlarını şaşırtmaya devam ediyor.
Fenerbahçe' den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler performansıyla yeni takımındaki arkadaşlarını şaşırtmaya devam ediyor.
Real Madrid'in 33 yaşındaki Alman yıldızı Toni Kroos 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu. Kroos,"Arda Güler'in yaşına göre gerçekten büyük bir yetenek olduğunu görüyoruz. Çok iyi bir sol ayağı var. Bunu zamanla daha çok göreceksiniz. Sol ayağıyla çok iyi şutlar çekiyor ve teknik olarak da gerçekten olağanüstü özelliklere sahip." ifadelerini kullandı.
Alman yıldız, "Arda büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda 'Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?' diyorsunuz" şeklinde konuştu.
ÖĞRENMEYE ÇOK AÇIK
Kroos, Arda sürekli 'Bunu nasıl yapıyorsun, bu pası nasıl verdin?' diye soran yeteneklerden biri. Çok iyi olduğunu ve püf noktalarına ihtiyacı olmadığını düşünen 18 yaşında çok fazla futbolcu var. Ama Arda, öyle değil, öğrenme zihniyetine sahip. Arda Güler'in Real Madrid için çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum"şeklinde konuştu.