Icardi’den sürpriz gelişme| Beklenen haber geldi! Wanda Nara paylaştı

MÜJDEYİ TRANSFER SİHİRBAZI VERDİ

Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, yaptığı bir açıklamada "Mauro da önümüzdeki günlerde aramızda olacak. Tam belli olmadan bir şey söylemek yanlış olur. O yüzden bir şey söyleyip insanları heyecanlandırmak istemiyorum ama yakındır artık diye düşünüyorum" dedi.