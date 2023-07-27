Icardi’den sürpriz gelişme| Beklenen haber geldi! Wanda Nara paylaştı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'e damga vuran Mauro Icardi'nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılı yönetim Icardi transferi için yoğun çaba katederkengörüşmelerde son aşamaya gelindi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'e damga vuran Mauro Icardi'nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılı yönetim Icardi transferi için yoğun çaba katederkengörüşmelerde son aşamaya gelindi.
MÜJDEYİ TRANSFER SİHİRBAZI VERDİ
Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, yaptığı bir açıklamada "Mauro da önümüzdeki günlerde aramızda olacak. Tam belli olmadan bir şey söylemek yanlış olur. O yüzden bir şey söyleyip insanları heyecanlandırmak istemiyorum ama yakındır artık diye düşünüyorum" dedi.
WANDA NARA'DAN PAYLAŞIM
Ayrıca Icardi'nin eşi Wanda Nara da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geleceklerini duyurdu.
Nara, sosyal medya hesabından "Sonraki varış noktanız neresi?" şeklinde gelen soruya "İstanbul" diye cevap verdi.
Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferinde süreç Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle gerçekleşememişti.
Arjantinli yıldızın, Wanda Nara ile birlikte yarın (cuma) akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.