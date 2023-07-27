Fenerbahçe’den 900 milyonluk yerli operasyonu! Cengiz Ünder ve Mert Müldür rüzgarı

MERT MÜLDÜR VE CENGİZ ÜNDER'İ ÇOK İSTİYOR İlk resmi maçını 5-0 kazanan Fenerbahçe'de gözler yine transferlere çevrilmiş durumda. Kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu katan Fenerbahçe, yerli kaletisini yükseltmek için girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler ise Sassuolo forması giyen Mert Müldür ve Marsilya 'da oynayan Cengiz Ünder .

CENGİZ ÜNDER İÇİN 12 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Sassuolo ve Marsilya'ya yaptığı resmi teklifin detaylarına TAKVİM ulaştı. Sarı-Lacivertliler, milli yıldız Cengiz Ünder için Fransız kulübüne 8+4 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Fenerbahçe ve Marsilya arasında görüşmeler sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

YILLIK 2.4 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe ayrıca Cengiz Ünder'e 2.4 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme önerdi. Milli oyuncunun teklifi kabul ettiği ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe, Cengiz Ünder transfer için toplamda 21.6 milyon euroyu gözden çıkardı.