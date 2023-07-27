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Fenerbahçe'den 900 milyonluk yerli operasyonu! Cengiz Ünder ve Mert Müldür rüzgarı

Son dakika transfer haberleri… Zimbru’yu evinde 5-0 mağlup eden Fenerbahçe’de keyifler yerinde. Fenerbahçe’de gözler yine transferlere çevrilmiş durumda... Kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu katan Fenerbahçe, yerli kaletisini yükseltmek için girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe’nin hedefindeki isimler ise Sassuolo forması giyen Mert Müldür ve Marsilya’da oynayan Cengiz Ünder... İşte Mert Müldür ve Cengiz Ünder'in olaysı maliyeti...

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 12:54 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 13:36
Fenerbahçe’den 900 milyonluk yerli operasyonu! Cengiz Ünder ve Mert Müldür rüzgarı

Fenerbahçe Cengiz Ünder ve Mert Müldür'e kilitlendi!

Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zimbru'yu evinde 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Fenerbahçeli taraftarlar oynanan futbol ve yeni transferlerin ortaya koyduğu performans nedeniyle keyifli.

5 YENİ TRANSFER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı maçta 5 yeni transfer ilk 11'de sahaya çıktı. Savunmanın göbeğinde Alexander Djiku, orta sahada Sebastian Szymanski, kanatta Ryan Kent, sol kanatta Dusan Tadic ve santraforda Edin Dzeko görev aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ilk resmi maçında yeni transferlerden maksimum verim almayı başardı.

TADIC PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ
Sarı-Lacivertlilerin saha içi liderlerinden Tadic ilk maçında futbolseverlerin gözünün pasını sildi. Ferdi Kadıoğlu'nun attığı ilk golün asistini yapan tecrübeli oyuncu yeni sezonda takımının en büyük kozu olacağının da sinyalini verdi. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları da Tadic için sosyal medyadan övgü dolu mesajlar gönderdi.

İLK RESMİ MAÇTA GOLLE TANIŞTILAR
Fenerbahçe'nin diğer transferleri de Zimbru maçında resital sundu. Dzeko, Szymanski ve Kent ilk resmi maçlarında golle tanıştılar. İstekli oyunları ve performanslarıyla ilerisi için taraftarlara umut verdiler.

MERT MÜLDÜR VE CENGİZ ÜNDER'İ ÇOK İSTİYOR
İlk resmi maçını 5-0 kazanan Fenerbahçe'de gözler yine transferlere çevrilmiş durumda. Kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu katan Fenerbahçe, yerli kaletisini yükseltmek için girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler ise Sassuolo forması giyen Mert Müldür ve Marsilya'da oynayan Cengiz Ünder.

CENGİZ ÜNDER İÇİN 12 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Sassuolo ve Marsilya'ya yaptığı resmi teklifin detaylarına TAKVİM ulaştı. Sarı-Lacivertliler, milli yıldız Cengiz Ünder için Fransız kulübüne 8+4 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Fenerbahçe ve Marsilya arasında görüşmeler sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

YILLIK 2.4 MİLYON EURO KAZANACAK
Fenerbahçe ayrıca Cengiz Ünder'e 2.4 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme önerdi. Milli oyuncunun teklifi kabul ettiği ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe, Cengiz Ünder transfer için toplamda 21.6 milyon euroyu gözden çıkardı.

MERT MÜLDÜR'ÜN MALİYETİ 8.5 MİLYON EURO
Sarı-Lacivertliler'in görüştüğü bir başka isim ise Mert Müldür...

Sassuolo'ya 2.5 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, İtalyan ekibinden gelecek cevaba odaklandı. Kanarya, 1.5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme önerdiği Mert Müldür ile anlaşmak üzere… Fenerbahçe iki yıldız için toplamda 30 milyon euroyu (900 milyon lira) gözden çıkarmış durumda.

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