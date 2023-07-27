Beşiktaş - Tirana MAÇ SONUCU! BJK - Tirana maçı kaç kaç bitti? ÖZET VE GOLLER

Orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic'e forma veren Güneş, hücum hattını ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'dan kurdu.

YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDE



Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Emrecan Bulut ve Jean Onana karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Siyah-beyazlı takımdaki kariyerlerine kulübede başlayan iki oyuncu, Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarlarının karşısında görev yapmış olacak.

YÖNETİME TEPKİ DEVAM EDİYOR



Beşiktaş taraftarının geçen sezondan itibaren devam eden yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti.

Siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yaparken, tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.