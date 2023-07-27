Beşiktaş - Tirana MAÇ SONUCU! BJK - Tirana maçı kaç kaç bitti? ÖZET VE GOLLER

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıktı.
Avrupa sahnesine çıkan Beşiktaş, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajı kaptı.
Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıktı.
Avrupa sahnesine çıkan Beşiktaş, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajı kaptı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arnavutluk temsilcisi Tirana arasında oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
6. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Onur Bulut'un sağdan ortasında ön direkte Muleka'nın yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.
21. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Masuaku'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında, Onur Bulut'un altıpasın önünde sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
42. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Muleka, sol çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
Beşiktaş, soyunma odasına 2-0 önde gitti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'in yokluğunda Onur Bulut'a 11'de şans verdi.
Sezonun ilk resmi maçında kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünde Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.
Orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic'e forma veren Güneş, hücum hattını ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'dan kurdu.
YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDE
Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Emrecan Bulut ve Jean Onana karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Siyah-beyazlı takımdaki kariyerlerine kulübede başlayan iki oyuncu, Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarlarının karşısında görev yapmış olacak.
YÖNETİME TEPKİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş taraftarının geçen sezondan itibaren devam eden yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti.
Siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yaparken, tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.
ARNAVUT TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI
Tirana taraftarları, Dolmabahçe'deki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Arnavut futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümün üçte birlik kısmını doldururken, başlama vuruşu öncesi takımlarını tribüne çağırarak destek verdi.
RÖVANŞ 3 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ
Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.