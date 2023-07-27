Beşiktaş atağa geçti! Rebic an meselesi

Yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen ve transferde gaza basan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in talebiyle orta sahaya bir takviye yapacak. Kara Kartal'ın Milan forması giyen Ante Rebic'i kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.

İKİ TEKLİF DE HAZIR

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki Rebic'in transferinde önemli ölçüde aşama kaydedildi. 3.5 milyon Euro yıllık kazancı olan yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Milan Kulübü ile de temaslarını sıklaştırdı. Milan kiralama teklifini kabul etmezse, 6 milyon Euro değer biçilen futbolcu bonservisle kadroya katılacak. Rebic ile 3 yıllık bir sözleşme imzalanması gündemde.