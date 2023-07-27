Beşiktaş atağa geçti! Rebic an meselesi

Yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen ve transferde gaza basan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in talebiyle orta sahaya bir takviye yapacak. Kara Kartal'ın Milan forması giyen Ante Rebic'i kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.
İKİ TEKLİF DE HAZIR
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki Rebic'in transferinde önemli ölçüde aşama kaydedildi. 3.5 milyon Euro yıllık kazancı olan yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Milan Kulübü ile de temaslarını sıklaştırdı. Milan kiralama teklifini kabul etmezse, 6 milyon Euro değer biçilen futbolcu bonservisle kadroya katılacak. Rebic ile 3 yıllık bir sözleşme imzalanması gündemde.
46 GOLE KATKI YAPTI
Son 4 sezonda Milan formasını terleten Hırvat oyuncu, Serie A ekibinde çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 de asist yaptı. Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Ante Rebic, 3 gol, 2 asistlik katkıda bulundu. Sol açık, santrfor ve forvet arkasında oynayabilen 1.85 boyundaki Rebic kariyerinde ise toplamda 313 maçta 73 gol, 35 asist kaydetti. Yıldız isim daha önce Eintracht Frankfurt, RNK Split, Fiorentina, Leipzig ve Verona takımlarının da başarısı için ter dökmüştü.