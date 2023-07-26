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Trabzonspor Chukwuani’yi yakın markaja aldı! Düğmeye basıldı

Fırtına, Lyngby’nin 20 yaşındaki orta sahası Tochi Chukwuani için harekete geçti. Sağlık raporları temiz çıkarsa genç isim imzayı atacak.İşte sizler için derlediğimiz 26 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023 Güncelleme 26 Temmuz 2023
Trabzonspor Chukwuani’yi yakın markaja aldı! Düğmeye basıldı

Trabzonspor, bir genç oyuncu transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

Karadeniz Fırtınası 'Yeni Pogba' olarak anılan genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Bordo-Mavili ekip, Danimarka Ligi ekibi Lyngby Boldklub formasını giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tochi Chukwuani'ye kancayı taktı.

Geçmişte Verona'ya transfer olan ancak sağlık taramasından geçemeyen oyuncunun yeniden aynı sorununun devam edip etmediğinin tespiti için detaylı bir sağlık taraması istendi. Eğer bu sağlık taramasından sorun çıkmazsa Trabzonspor, Tochi için transferde son aşamaya geçmeyi planlıyor.

HÜSEYİN TÜRKMEN 2 HAFTA YOK!
Trabzon'da Mislav Orsic'in ardından kamptan 3. sakatlık haberi geldi. Hüseyin Türkmen'in sağ uyluk bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. Türkmen en az 2 hafta forma giyemeyecek.

TRABZON FARKA KOŞTU



Yeni sezon öncesi çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, Makedon ekibi Rabotnicki ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazandı. Fırtına'nın gollerini 8. dakikada Gomez, 40'ta Bakasetas, 63'te Eren Elmalı ve 88'de Enis Destan kaydetti. Rabotnicki'nin golünü 17. dakikada Uğuarcan Çakır (kk.) kaydetti. Yeni transferlerden Kourbelis, Onuralp Çevikkan, Tonio Teklic ve Göktan Gürpüz dünkü maçta süre aldı. Trabzonspor, Slovenya kampındaki son hazırlık maçında bugün saat 12.00'de NK Triglav Kranj ile karşılaşacak

UMUT MERAŞ KAZA GEÇİRDİ


Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş, dün maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdi. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada,"Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

EMRECAN AMELİYAT OLDU



Geçtiğimiz günlerde karıştığı bir trafik kazası sonrası saldırıya uğrayan ve hamstring kasları yırtılan genç stoper Emrecan Uzunhan dün ameliyat oldu. Genç futbolcunun 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TEKPETEY İDDİASI

Beşiktaş'ın Bulgar ekibi Ludogoretz'te oynayan 25 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Bernard Tekpetey hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Geçen sezon 50 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 10 gol, 9 asist yaptı.

KARTAL'A MESSİAS TEKLİFİ


Transferdeki arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine flaş bir isim geldi. Kanat oyuncusu arayan Siyah-Beyazlı ekibe menajerler tarafından Milan'ın Brezilyalı yıldızı Junior Messias'ın teklif edildiği öğrenildi. Yönetimin bu ismi Şenol Güneş'e sunduğu ve tecrübeli hocadan onay geldiği takdirde harekete geçeceği ifade edildi. 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Milan ile olan kontratı 2024 yılında sona erecek. 4,5 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Messias geçtiğimiz sezon Kırmızı-Siyahlı ekiple 36 maça çıkıp 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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