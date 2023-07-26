Trabzonspor Chukwuani’yi yakın markaja aldı! Düğmeye basıldı

Trabzonspor, bir genç oyuncu transferi için görüşmelerini sürdürüyor.



Karadeniz Fırtınası 'Yeni Pogba' olarak anılan genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.



Bordo-Mavili ekip, Danimarka Ligi ekibi Lyngby Boldklub formasını giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tochi Chukwuani'ye kancayı taktı.



Geçmişte Verona'ya transfer olan ancak sağlık taramasından geçemeyen oyuncunun yeniden aynı sorununun devam edip etmediğinin tespiti için detaylı bir sağlık taraması istendi. Eğer bu sağlık taramasından sorun çıkmazsa Trabzonspor, Tochi için transferde son aşamaya geçmeyi planlıyor.

HÜSEYİN TÜRKMEN 2 HAFTA YOK!

Trabzon'da Mislav Orsic'in ardından kamptan 3. sakatlık haberi geldi. Hüseyin Türkmen'in sağ uyluk bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. Türkmen en az 2 hafta forma giyemeyecek.

TRABZON FARKA KOŞTU