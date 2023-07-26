Trabzonspor Chukwuani’yi yakın markaja aldı! Düğmeye basıldı

Trabzonspor, bir genç oyuncu transferi için görüşmelerini sürdürüyor.
Karadeniz Fırtınası 'Yeni Pogba' olarak anılan genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
Bordo-Mavili ekip, Danimarka Ligi ekibi Lyngby Boldklub formasını giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tochi Chukwuani'ye kancayı taktı.
Geçmişte Verona'ya transfer olan ancak sağlık taramasından geçemeyen oyuncunun yeniden aynı sorununun devam edip etmediğinin tespiti için detaylı bir sağlık taraması istendi. Eğer bu sağlık taramasından sorun çıkmazsa Trabzonspor, Tochi için transferde son aşamaya geçmeyi planlıyor.
HÜSEYİN TÜRKMEN 2 HAFTA YOK!
Trabzon'da Mislav Orsic'in ardından kamptan 3. sakatlık haberi geldi. Hüseyin Türkmen'in sağ uyluk bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. Türkmen en az 2 hafta forma giyemeyecek.
TRABZON FARKA KOŞTU
Yeni sezon öncesi çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, Makedon ekibi Rabotnicki ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazandı. Fırtına'nın gollerini 8. dakikada Gomez, 40'ta Bakasetas, 63'te Eren Elmalı ve 88'de Enis Destan kaydetti. Rabotnicki'nin golünü 17. dakikada Uğuarcan Çakır (kk.) kaydetti. Yeni transferlerden Kourbelis, Onuralp Çevikkan, Tonio Teklic ve Göktan Gürpüz dünkü maçta süre aldı. Trabzonspor, Slovenya kampındaki son hazırlık maçında bugün saat 12.00'de NK Triglav Kranj ile karşılaşacak
UMUT MERAŞ KAZA GEÇİRDİ
Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş, dün maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdi. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada,"Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
EMRECAN AMELİYAT OLDU