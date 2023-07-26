Halil Dervişoğlu iddialı konuştu: Rövanşı kazanacağız

BU SEVİYELERDE DAHA İYİ OLMALIYIZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Zalgiris Vilnius maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Sentetik bir sahada oynadık. Rakibimiz bu duruma daha alışmış bir takım. Bizim takımda bu anlamda zorluklar vardı. Ama ilk yarıda da özellikle rakip topu bize bıraktı. Hızlı hücumlara çıktılar ve burada net pozisyonlar verdik. Savunmadaki paylaşımlarımız, ilk yediğimiz golde de aynı şekilde. Nelsson belki geçtiğimiz sezondan itibaren en kötü maçlardan birini oynadı. Tabii ki ilk maç tam olarak herkes hazır değil. Ama özellikle bu seviyede ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde daha iyi olmamız gerekiyor. Takım savunması anlamında özellikle daha iyi oynamamız gerekiyordu. Savunmamızın daha iyi oynamadı gerekiyordu. Benim için bugün negatif olan şey savunmadaki yaptığımız hatalar. Savunma görevlerimizi doğru yapamadık, doğru yerleşemedik. İstanbul'da rövanşı kazanıp turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi. Buruk, Bakambu'nun rövanşta olacağını da sözlerine ekledi.