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Halil Dervişoğlu iddialı konuştu: Rövanşı kazanacağız

Halil Dervişoğlu, skoru 2-1’e getirdi fakat yetmed i. Milli golcü, “Rövanşı kazanacağız. Öndeyken maçı vermemeliydik. Bu sonuç bize ders oldu” dedi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023 Güncelleme 26 Temmuz 2023
Halil Dervişoğlu iddialı konuştu: Rövanşı kazanacağız

Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'a transfer çalımı atarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu ilk resmi maçını boş geçmedi. Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, 73. dakikada Nicolo Zaniolo'nun yerine oyuna dahil oldu. Abdülkerim Bardakcı'nın eşitliği getiren golü sonrası sahneye çıkan Halil Dervişoğlu skoru 2-1'e getirdi.



HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Halil Dervişoğlu, "Üzgünüz. Böyle bir maçta öne geçtikten sonra maçı vermemeliyiz. Haftaya kazanacağız. Başka bir şey yok. Taraftarlarımızın önünde oynamayı çok özledim. Gol atmak iyi hissettiriyor ama önemli olan kazanmaktı. Haftaya bugün daha güzel olacak" diye konuştu. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon üçüncü kez Galatasaray renklerine bağlanmıştı.

Transferde yaptığı takviyelerle taraftarını coşturmaya devam ediyor. Erden Timur'un "Icardi gibi 2-3 isim daha alacağız" sözlerinden sonra Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-Kırmızılı takımın Atletico Madrid'in 23 yaşındaki Portekizli orta saha Joao Felix'i gündemine aldı. Aslan'ın takımdan aynrılmak isteyen Felix'i kiralamak istediği öne sürüldü. Geçen sezonun 2 yarısını Chelsea'de kiralık geçiren Felix ismi taraftarı heyecanlandırdı.

ZAHA 3-4 HAFTA OLMAYACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfred Zaha'nın sakatlığı sebebiyle 3-4 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. 30 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusunun eşyalarını toplamak için İngiltere'ye döndüğü belirtildi. Zaha'nın ağustos ayı sonları, eylül ayı başlarına doğru sahalara döneceği konuşuluyor.

BU SEVİYELERDE DAHA İYİ OLMALIYIZ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Zalgiris Vilnius maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Sentetik bir sahada oynadık. Rakibimiz bu duruma daha alışmış bir takım. Bizim takımda bu anlamda zorluklar vardı. Ama ilk yarıda da özellikle rakip topu bize bıraktı. Hızlı hücumlara çıktılar ve burada net pozisyonlar verdik. Savunmadaki paylaşımlarımız, ilk yediğimiz golde de aynı şekilde. Nelsson belki geçtiğimiz sezondan itibaren en kötü maçlardan birini oynadı. Tabii ki ilk maç tam olarak herkes hazır değil. Ama özellikle bu seviyede ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde daha iyi olmamız gerekiyor. Takım savunması anlamında özellikle daha iyi oynamamız gerekiyordu. Savunmamızın daha iyi oynamadı gerekiyordu. Benim için bugün negatif olan şey savunmadaki yaptığımız hatalar. Savunma görevlerimizi doğru yapamadık, doğru yerleşemedik. İstanbul'da rövanşı kazanıp turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi. Buruk, Bakambu'nun rövanşta olacağını da sözlerine ekledi.

ANGELİNO KORKUTTU
Aslan'ın yeni transferi Angelino, dün ilk kez resmi maça çıktı. Tecrübeli sol bek oldukça istekli gözükse de uyum sorunu yaşadığı gözlendi. İspanyol futbolcu maçın sonlarına doğru kendini yere bırakıp oyundan çıktı. Okan Buruk, Angelino'ya kramp girdiğini açıkladı.

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