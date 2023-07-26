Fenerbahçe’den Cengiz Ünder atağı! Masaya oturuldu

ÜNDER: BAZI TEKLİFLER VAR ROMA'DAN

8.5 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder için Marsilya kulübü ile iletişime geçen Fenerbahçe yönetimi, milli yıldızı transfer etmek için ilk teklifini yaptı. 49 kez A Milli Futbol Takımı formasını giyen Cengiz Ünder, geçen sezon Marsilya ile Ligue 1'de 37 maça çıktı ve 5 gol attı. Milli yıldız transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Şu an takımımla yeni sezona hazırlanıyoruz. Bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

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