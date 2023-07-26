Fenerbahçe’den Cengiz Ünder atağı! Masaya oturuldu

Fenerbahçe, Marsilya'nın 26 yaşındaki yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'i transfer etmek için harekete geçti.
Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncuyu transfer ederek yerli oyuncu sayısını artırmak istiyor. Fransız medyası da Fenerbahçe'nin transfer girişimine geniş yer ayırdı. Fransız gazetesi L'equipe, Fenerbahçe'nin milli futbolcu Cengiz Ünder'i transfer etmek için resmi girişimlere başladığını doğruladı.
L'equipe, Marsilya ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını yazdı.
ÜNDER: BAZI TEKLİFLER VAR ROMA'DAN
8.5 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder için Marsilya kulübü ile iletişime geçen Fenerbahçe yönetimi, milli yıldızı transfer etmek için ilk teklifini yaptı. 49 kez A Milli Futbol Takımı formasını giyen Cengiz Ünder, geçen sezon Marsilya ile Ligue 1'de 37 maça çıktı ve 5 gol attı. Milli yıldız transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Şu an takımımla yeni sezona hazırlanıyoruz. Bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.