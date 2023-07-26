Fenerbahçe - Zimbru MAÇ SONUCU! FB - Zimbru Konferans Ligi maçı kaç kaç bitti? ÖZET VE GOLLER

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda FC Zimbru ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Fenerbahçe rakibini 5-0 mağlup etti.



İLK YARIDAN DETAYLAR



6. dakikada sol kanattan Dusan Tadic'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Stefan Szymanski'nin vuruşunda savunma son anda topu kornere gönderdi.

8. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dusan Tadic'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.



11. dakikada Dusan Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0



13. dakikada Dusan Tadic'in pasında savunma arkasında sarkan Edin Dzeko, topu ceza sahasına çevirdi. Dzeko'nun pasında topla buluşan Ryan Kent, penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0.



40. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Mihail Ştefan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



42. dakikada Shahrom Samiev'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.



61. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ara pasında topla ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Edin Dzeko'ya gönderdi. Bosna Hersekli santrfor, uygun durumda dokunduğu topu ağlarla buluşturdu: 3-0



63. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 4'e çıkardı. Yaptığı baskıyla orta sahada topun sahibi olan Dzeko, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına hareketlenen Szymanski'nin koşu yoluna gönderdi. Savunma oyuncusundan önce topun sahibi olan Polonyalı futbolcu, kaleci Agachi'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0



88. dakikada Fenerbahçe 5 farklı üstünlük yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren King'in yaptığı plasede savunma oyuncusuna da çarparak yükselen top ağlara gitti: 5-0



Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.