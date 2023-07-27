Premier Lig’den 1.85’lik stoperi getiriyorlar! Galatasaray’ın ’B’ planı hazır!

Galatasaray, defans hattında yaşanan olası bir ayrılığı önlemek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. Takımdan ayrılma ihtimali bulunan Victor Nelsson'un yerine takviye düşüncesiyle Premier Lig'de Brighton forması giyen Hollandalı stoper Jan Paul van Hecke için girişimlere başladı. Galatasaray yönetimi stoper mevkisini güçlendirmek için genç yetenek Jan Paul van Hecke'yi kadrolarına katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Genç stoper için kulüp içinde yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar alındı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAİSİ BAŞLADI Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ön eleme turunda Zalgiris/Struga eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka, Galatasaray için hem maddi hem de prestij açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray, Avrupa arenasındaki başarısını sürdürebilmek ve gruplara kalmak için yoğun bir çaba harcıyor.