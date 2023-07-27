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Premier Lig'den 1.85'lik stoperi getiriyorlar! Galatasaray'ın 'B' planı hazır!

Galatasaray stoper mevkisine takviye yapmak için Premier Lig ekibi Brighton forması giyen Hollandalı stoper Jan Paul van Hecke için girişimlere başladı. Yönetim olası ayrılıklara karşı da hazırlıklarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar Hollandalı stoper Jan Paul van Hecke için ilk adımı attı. 23 yaşındaki Hollandalı futbolcu Brighton takımında başarılı bir performans sergilemiş ve hava toplarındaki üstün görüntüsüyle dikkat çekmişti. Sarı-Kırmızılılar için öncelikli hedeflerden biri olan Jan Paul van Hecke için kulüp içinde yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar alındı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 12:56 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 12:56
Premier Lig’den 1.85’lik stoperi getiriyorlar! Galatasaray’ın ’B’ planı hazır!

Galatasaray, defans hattında yaşanan olası bir ayrılığı önlemek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. Takımdan ayrılma ihtimali bulunan Victor Nelsson'un yerine takviye düşüncesiyle Premier Lig'de Brighton forması giyen Hollandalı stoper Jan Paul van Hecke için girişimlere başladı. Galatasaray yönetimi stoper mevkisini güçlendirmek için genç yetenek Jan Paul van Hecke'yi kadrolarına katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Genç stoper için kulüp içinde yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar alındı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAİSİ BAŞLADI

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ön eleme turunda Zalgiris/Struga eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka, Galatasaray için hem maddi hem de prestij açısından büyük önem taşıyor. Galatasaray, Avrupa arenasındaki başarısını sürdürebilmek ve gruplara kalmak için yoğun bir çaba harcıyor.

TRANSFER BEKLENTİLERİ VE RAKAMLAR

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte, Galatasaray'ın bazı oyuncular için teklif beklediği biliniyor. Ancak beklenen tekliflerin gelmemesi, takımın planlarını sekteye uğratabilir. Ancak şu ana kadar bu rakamların karşılanmadığı görülüyor.

HOLLANDALI STOPER

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un İngiltere gezisiA transfer çalışmaları için dikkatleri çekti. Timur'un, İngiliz Premier Lig ekibi Brighton'ın genç stoperi Jan Paul van Hecke'yi transfer etmeye çalıştığı iddia ediliyor. 23 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Galatasaray için önemli bir hedef olduğu belirtiliyor.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Jan Paul van Hecke'nin transferine onay verdiği bildirildi. Genç ve yetenekli stoper, hava topu hakimiyetiyle dikkat çeken bir futbolcu.

Okan Buruk'un, defans hattının güçlenmesi adına Jan Paul van Hecke transferine olumlu bakması, yönetimin bu transferde kararlı olduğunu gösteriyor.

23 yaşındaki Jan Paul van Hecke, 1.89'luk uzun boyu ve hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çekiyor. Geçen sezon İngiliz ekibi Brighton ile 13 maça çıkan başarılı oyuncu, performansıyla beğeni kazanmıştı.

Kulübüyle sözleşmesi sona eren Hecke için Brighton'ın opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.


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