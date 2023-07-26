Ancelotti ’nin Arda Güler planı! Kararını verdi

Fenerbahçe'nin Krunic'in transfer şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi. 2019 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen Krunic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 29 yaşındaki oyuncu, 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor. Ante Rebic ise satış listesinde. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Rebic, kariyerinde 313 maçta 73 gol atıp 35 asist yaptı. İtalyan medyasındaki haberlere göre hem Krunic hem de Rebic F.Bahçe'ye çok yakın.
DEDİKODULARI DİNLEMİYORUM
Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, "Şu an Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Yapılan dedikoduları dinlemiyorum. Benim işim, olduğum yere odaklanmak. Ben tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım" diye konuştu
FENERBAHÇE AVRUPA ARENASINDA
Fenerbahçe, UEFAAvrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda bugün Moldova temsilcisi Zimbru'yu ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek. Yen transferlerden Becao, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin gibi isimler forma giyemeyecek.
KARTAL'DAN TRANSFER MESAJI
FenerbahçeTeknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Bu sene bir önceki dönemimizdeki oyun anlayışını sahaya yansıtacağız. İnşallah bu maçta, yapmış olduğumuz çalışmaların güzel sinyallerini veririz" dedi. Kartal, "Transferler devam edecek. Cengiz Ünder gibi, Avrupa'nın önemli kulüplerinden oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Yıldız oyuncudan ziyade olması gereken yerlere transfer yapacağız. Tabii içlerinde yıldız oyuncular da olacak. Başkanımız kaleci transferini yürütüyor. Her türlü çabayı gösteriyor. Biz de bu transfer için başkanımızla görüştük. Bitme aşamasına gelen transferlerden biri kaleci" açıklamasını yaptı.
ALİ PALABIYIK DÜDÜĞÜNÜ ASTI
TFF, sürpriz bir açıklamaya imza attı. Federasyon, Ali Palabıyık'ın kendi isteğiyle kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın da kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edeceği duyuruldu.
AL JAZIRA EKAMBI'NİN PEŞİNDE
Transefer sezonunun hareketli takımlarından F.Bahçe ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği oyunculardan olan Ekambi'ye yeni bir talip çıktı. Lyon forması giyen Kamerunlu kanat oyuncusu için BAE ekiplerinden Al Jazira'nın devreye girdiği ifade edildi. Kulübün, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Lyon'a 2 milyon euro önerdiği de aktarıldı. Fenerbahçe'nin istediği kanat forvet Zaha'yı G.Saray kapmıştı.
LEBRON'UN OĞLU KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Ünlü basketbolcu LeBron James'in 18 yaşındaki oğlu Bronny James kalp krizi geçirdi. Genç basketbolcunun idman sırasında fenalaştığı, yoğun bakımdan çıkarıldığı belirtildi. Bronny'nin durumu stabil.
MAX GRADEL İMZAYI ATTI
Gaziantep FK, son olarak Sivasspor forması giyen 35 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Max Gradel ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Gradel için hoş geldin mesajı yayınlandı.
LİONEL MESSI ETKİSİ
MLS ekibi Inter Miami Lionel Messi'yi kadrosuna kattıktan sonra popülerliğini artırdı. İngiliz eski futbolcu David Beckham'ın da hissadarı olduğu kulüp sadece Instagram'da 11 milyon takipçi kazandı. Instagram'da 12 milyon takipçisi bulunan Inter Miami aynı zamanda 28 MLS takımından da daha fazla takipçiye sahip durumda. Lionel Messi'li Inter Miami Instagram'da 9.9 milyon takipçisi bulunan Serie A devi Inter'i de geride bıraktı.