Ancelotti ’nin Arda Güler planı! Kararını verdi

Fenerbahçe'nin Krunic'in transfer şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi. 2019 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen Krunic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 29 yaşındaki oyuncu, 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor. Ante Rebic ise satış listesinde. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Rebic, kariyerinde 313 maçta 73 gol atıp 35 asist yaptı. İtalyan medyasındaki haberlere göre hem Krunic hem de Rebic F.Bahçe'ye çok yakın.

DEDİKODULARI DİNLEMİYORUM

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, "Şu an Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Yapılan dedikoduları dinlemiyorum. Benim işim, olduğum yere odaklanmak. Ben tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım" diye konuştu

FENERBAHÇE AVRUPA ARENASINDA

Fenerbahçe, UEFAAvrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda bugün Moldova temsilcisi Zimbru'yu ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek. Yen transferlerden Becao, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin gibi isimler forma giyemeyecek.

KARTAL'DAN TRANSFER MESAJI