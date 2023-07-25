Şampiyonlar Ligi'nin heyecan verici mücadelesi bu akşam Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Vetra Stadyumu'nda gerçekleşecek. Zalgiris Vilnius ile Galatasaray arasındaki muhteşem maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Saat 19.00'da başlayacak olan bu kritik mücadele, Galatasaray'ın uluslararası arenadaki başarısını kanıtlama fırsatı sunuyor. İşte maça dair detaylar...
Zalgiris Vilnius - Galatasaray ilk 11'ler:
Zalgiris: Gertmonas, Fofana, Pavelic, Gorobsov, Bopesu, Golubickas, Buff, Hnid, Vucur, Kendysh, Oyewusi
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Batuhan, Dubois, Midtsjö, Mertens, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Emin Kılınç, Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş
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Luis Godinho düdük çalacak
Zalgiris-Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Ricardo Baixinho olacak. VAR'da da Tiago Martins görev yapacak.
Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu:
Fernando Muslera, Leo Dubois, Angeliño, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban.