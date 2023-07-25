"Bugün maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Net pozisyonlarımız vardı. Rakibe de çok net pozisyonlar verdik."

"Bu maç bizim için eksi. Hem takım savunması anlamında hem savunma merkezindeki oyuncuların performansları... İki gol yedik. İyi savunma yapamadık. Hücumda da şanslar bulduk. Biraz daha sakin olmamız, kaliteyi ortaya koymamız lazımdı. 2-1 sonrası 3. gol için şanslar geldi. Son dakikada basit bir gol yedik. Maçın geneline baktığımızda, bizim kalitemizdeki bir takımın daha iyi oynaması gerekirdi."

"Sentetik saha, Avrupa maçı ortamı gibi birçok etken var ama Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsak daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rakibimiz de iyi savundu. İyi çıkışları oldu. Her an tehlike yaratabilecek bir takım. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyordu. Maçı kazanmış gibiyken son dakika gol yedik. 2-2 ile gitmek bizi biraz üzdü."