90. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Antal'ın yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
90+1. dakikada sol kanattan Bopesu'nun ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Kazlauskas'ın gelişine vuruşunda top filelere gitti. 2-2
90+2. dakikada Donatas Kazlauskas, gol sevincinde formasını çıkarttığı için hakem Luis Godinho tarafından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'e karşı alınan 2-2'lik sonucun ardından açıklamalarda bulundu.
"Bugün maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Net pozisyonlarımız vardı. Rakibe de çok net pozisyonlar verdik."
"Bu maç bizim için eksi. Hem takım savunması anlamında hem savunma merkezindeki oyuncuların performansları... İki gol yedik. İyi savunma yapamadık. Hücumda da şanslar bulduk. Biraz daha sakin olmamız, kaliteyi ortaya koymamız lazımdı. 2-1 sonrası 3. gol için şanslar geldi. Son dakikada basit bir gol yedik. Maçın geneline baktığımızda, bizim kalitemizdeki bir takımın daha iyi oynaması gerekirdi."
"Sentetik saha, Avrupa maçı ortamı gibi birçok etken var ama Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsak daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rakibimiz de iyi savundu. İyi çıkışları oldu. Her an tehlike yaratabilecek bir takım. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyordu. Maçı kazanmış gibiyken son dakika gol yedik. 2-2 ile gitmek bizi biraz üzdü."
BAKAMBU RÖVANŞTA OYNAYACAK MI?
"Bakambu kadroya yazıldı. İstanbul'da antrenmanlarına devam ediyor. Her şey iyi giderse ikinci maçın kadrosunda olacaktır."
VİCTOR NELSSON'A SİTEM
"Nelsson belki de en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik."