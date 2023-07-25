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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme maçında Litvanya temsilci Zalgiris ile berabere kaldı! Okan Buruk'tan yıldız isme sitem: En kötü maçını oynadı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme maçında Litvanya temsilci Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada geriden gelen Galatasaray üstünlüğünü son dakikaya kadar koruyamadı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Turu geçen takım İstanbul'da belli olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda değerlendirmelerde bulundu. Buruk, Victor Nelsson'a sistem ederek, "Nelsson belki de en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik." dedi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 18:21 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 22:15
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme maçında Litvanya temsilci Zalgiris ile berabere kaldı! Okan Buruk’tan yıldız isme sitem: En kötü maçını oynadı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme maçında Litvanya temsilci Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı. Turu geçen takım İstanbul'da belli olacak.


İLK YARIDAN DETAYLAR
Galatasaray'ın, Litvanya temsilcisi Zalgiris takımı ile deplasmanda yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu birinci maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.



5. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı kornere çeldi.



21. dakikada yay gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.



28. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun attığı topu Zalgiris savunması sektirince Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.



31. dakikada Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.



45+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası yayı içinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR
47. dakikada orta sahada Nelsson'dan önce topa hamle yapan Oyewusi, topla ilerleyerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Oyewusi'nin vuruşunda top filelere gitti. 1-0

66. dakikada sağ kanattan Mertens'in ortasında ceza yayında topu kontrol eden Oliveira'nın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



75. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sergio Oliveira'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

77. dakikada Sergio Oliveira'nın serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Gertmonas soluna yatarak gole izin vermedi.
78. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Mertens'in yaptığı vuruşta kaleci Gertmonas topu çelerken, Halil Dervişoğlu boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 1-2



90. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Antal'ın yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

90+1. dakikada sol kanattan Bopesu'nun ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Kazlauskas'ın gelişine vuruşunda top filelere gitti. 2-2



90+2. dakikada Donatas Kazlauskas, gol sevincinde formasını çıkarttığı için hakem Luis Godinho tarafından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'e karşı alınan 2-2'lik sonucun ardından açıklamalarda bulundu.

"Bugün maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Net pozisyonlarımız vardı. Rakibe de çok net pozisyonlar verdik."

"Bu maç bizim için eksi. Hem takım savunması anlamında hem savunma merkezindeki oyuncuların performansları... İki gol yedik. İyi savunma yapamadık. Hücumda da şanslar bulduk. Biraz daha sakin olmamız, kaliteyi ortaya koymamız lazımdı. 2-1 sonrası 3. gol için şanslar geldi. Son dakikada basit bir gol yedik. Maçın geneline baktığımızda, bizim kalitemizdeki bir takımın daha iyi oynaması gerekirdi."

"Sentetik saha, Avrupa maçı ortamı gibi birçok etken var ama Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsak daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rakibimiz de iyi savundu. İyi çıkışları oldu. Her an tehlike yaratabilecek bir takım. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyordu. Maçı kazanmış gibiyken son dakika gol yedik. 2-2 ile gitmek bizi biraz üzdü."

BAKAMBU RÖVANŞTA OYNAYACAK MI?
"Bakambu kadroya yazıldı. İstanbul'da antrenmanlarına devam ediyor. Her şey iyi giderse ikinci maçın kadrosunda olacaktır."

VİCTOR NELSSON'A SİTEM
"Nelsson belki de en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik."

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