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LeBron James'e büyük şok! Oğlu Bronny James antrenmanda kalp krizi geçirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in oğlu Bronny, antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinden çıkarılan 18 yaşındaki Bronny'nin, sağlık durumunun stabil olduğu duyuruldu.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 21:50 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 21:50
LeBron James’e büyük şok! Oğlu Bronny James antrenmanda kalp krizi geçirdi

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde antrenman sırasında kalp krizi geçirdi.

James ailesinin bir sözcüsü TMZ'ye yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki sporcunun hastaneye kaldırıldığını yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve ardından çıkarıldığını belirtti.

James ailesinin sözcüsü, Bronny'nin durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bronny James antrenman yaparken kalp krizi geçirdi. Sağlık personeli Bronny'yi tedavi edip hastaneye götürmeyi başardı. Şu anda durumu stabil ve artık yoğun bakımda değil. James ailesi için saygı ve mahremiyet talep ediyoruz ve daha fazla bilgi edindiğimizde medyaya güncelleme yapacağız.

LeBron James ve eşi Savannah'ın, olayın ardından acil müdahalede bulunan sağlık ekiplerine "kalpten teşekkür ettiği" de vurgulandı.

NBA'in efsane isimlerinden Magic Johnson, ABD basınına yaptığı açıklamada, Bronny'nin hızlı ve tam iyileşmesi için dua ettiğini söyledi.

Başarılı not ortalamasıyla Sierra Canyon Lisesi'nden mezun olmasının ardından Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin basketbol takımına katılan Bronny de babası gibi profesyonel bir basketbolcu olmayı hedefliyor.

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