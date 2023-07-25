LeBron James’e büyük şok! Oğlu Bronny James antrenmanda kalp krizi geçirdi

James ailesinin sözcüsü, Bronny'nin durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Bronny James antrenman yaparken kalp krizi geçirdi. Sağlık personeli Bronny'yi tedavi edip hastaneye götürmeyi başardı. Şu anda durumu stabil ve artık yoğun bakımda değil. James ailesi için saygı ve mahremiyet talep ediyoruz ve daha fazla bilgi edindiğimizde medyaya güncelleme yapacağız.