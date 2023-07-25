Trabzonspor’un yeni transferi planları alt üst etti! Mislav Orsic’ten kötü haber

Trabzonspor 'da Mislav Orsic , önceki günkü antrenmanda takım arkadaşı Hakan Yeşil ile girdiği pozisyon sonrası sakatlandı. 2+1 yıllık sözleşme imzalanan yıldız oyuncunun yapılan kontrollerinin ardından sağ diz ön çapraz bağında yırtık ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi. Orsic, sezonu kapatarak Bordo-Mavili camiayı şoke etti.





ORSİC'İN YERİNE TAKVİYE

Resmi maça çıkmadan Orsic'in sezonu kapatması teknik direktör Nenad Bjelica ve yönetimin planlarını da alt üst etti.



Hırvat futbolcunun sakatlığı sonrası sözleşmesinin dondurulması gündeme geldi. Orsic'in ameliyatı sonrası kendisiyle görüşüleceği ve geleceği hakkında bir karara varılacağı ifade edildi. Fırtına'nın Hırvat yıldızın yerine yakın zamanda bir takviye yapmayı düşündüğü belirtildi.