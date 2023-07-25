Livakovic de elden kaçıyor! Fenerbahçe tedirğin

Hırvatistan'da Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için harekete geçen Kanarya, deneyimli eldivenle prensipte anlaşmaya varmıştı.



Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki kaleci için de kulübü Zagreb'e 8+2 milyon Euro teklif edip transferi bitirmeye uğraşırken, devreye sürpriz bir Suudi Arabistan ekibinin girdiği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre; Suudi ekibi, Hırvat kaleciye yıllık 5 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ise Dinamo Zagreb ile transfer için temaslarını sürdürüyor.