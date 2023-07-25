Livakovic de elden kaçıyor! Fenerbahçe tedirğin

Hırvatistan'da Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için harekete geçen Kanarya, deneyimli eldivenle prensipte anlaşmaya varmıştı.
Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki kaleci için de kulübü Zagreb'e 8+2 milyon Euro teklif edip transferi bitirmeye uğraşırken, devreye sürpriz bir Suudi Arabistan ekibinin girdiği iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan iddiaya göre; Suudi ekibi, Hırvat kaleciye yıllık 5 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ise Dinamo Zagreb ile transfer için temaslarını sürdürüyor.
2022-23 sezonunda takımıyla 49 maça çıkan Fenerbahçe'nin gözde ismi Livakovic 49 gole engel olamadı. Kanarya'ya transfer olması halinde yıllık 1.8 milyon Euro kazanması beklenen Hırvat kaleci, 13 maçta ise kalesini gole kapadı. 1.88'lik Livakovic, daha önce NK Zagreb ve Zadar'da da oynamıştı. Öte yandan Fenerbahçe taraftarları başarılı eldiveni bekliyor.