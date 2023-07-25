Fenerbahçe transferde intikam peşinde! Rashica’yı gözüne kestirdi

Tarihin en hareketli transfer dönemlerinden biri yaşanırken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın attırdığı imzalar ses getirmeye devam edecek. Zaha'yı ezeli rakibine kaptıran Kanarya'nın Cimbom'un yeniden anlaşmaya çalıştığı Milot Rashica için resmen devreye girdiği ortaya çıktı.

NORWICH İLE PAZARLIKLARA BAŞLANDI

Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebiyle kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Norwich City ekibine 6 milyon Euro bonservis teklif ettiği Rashica için pazarlıklara başladı. Norwich ekibi, 27 yaşındaki Kosovalı oyuncu için 9 milyon Euro bedel talep ediyor. Transferi sonuçlandırarak Cimbom'a misilleme yapmayı planlayan Sarı-Lacivertli yetkililerin, bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı öğrenildi.