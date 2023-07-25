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Fenerbahçe transferde intikam peşinde! Rashica’yı gözüne kestirdi

Zaha transferinde Galatasaray’dan çalım yiyen Fenerbahçe, geçen sezon Cimbom’da oynayan ve bonservisi Norwich City’de olan Milot Rashica’yı gözüne kestirdi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023 Güncelleme 25 Temmuz 2023
Fenerbahçe transferde intikam peşinde! Rashica’yı gözüne kestirdi

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SESLİ DİNLE

Tarihin en hareketli transfer dönemlerinden biri yaşanırken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın attırdığı imzalar ses getirmeye devam edecek. Zaha'yı ezeli rakibine kaptıran Kanarya'nın Cimbom'un yeniden anlaşmaya çalıştığı Milot Rashica için resmen devreye girdiği ortaya çıktı.

NORWICH İLE PAZARLIKLARA BAŞLANDI
Teknik direktör İsmail Kartal'ın talebiyle kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın Norwich City ekibine 6 milyon Euro bonservis teklif ettiği Rashica için pazarlıklara başladı. Norwich ekibi, 27 yaşındaki Kosovalı oyuncu için 9 milyon Euro bedel talep ediyor. Transferi sonuçlandırarak Cimbom'a misilleme yapmayı planlayan Sarı-Lacivertli yetkililerin, bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı öğrenildi.



GEÇEN SEZON 11 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 5 golün yanı sıra 6 da asist katkısı yaptı. Kosova Milli Takımı'nın formasını 48 kez sırtına geçiren Rashica, 8 gol üretti. Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında görev yapabilen futbolcunun Norwich ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Daha önce Werder Bremen, Vitesse ve Vushtrria gibi takımlarda oynayan Milot Rashica'nın geleceğinin yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.

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