Beşiktaş’tan Chamberlain hamlesi!

Kadrosuna şu ana kadar genç oyuncu Emrecan Bulut'un dışında Daniel Amartey ve Jean Onana'yı katan Beşiktaş transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi.



Siyah-Beyazlılar'ın Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain için teklif yaptığı belirlendi. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık kontrat teklifinde bulunduğu, oyuncu ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



Yıldız futbolcunun ilk etapta İngiltere'den gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Suudi Arabistan'dan da astronomik bir teklif bekleyen oyuncunun istediği teklifleri alamaması halinde Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Geçen sezon sakatlık sebebi ile 13 maça çıkan Chamberlain 1 gol kaydetti.

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