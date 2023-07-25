Beşiktaş Nino için geri sayımda! Mutlu sona çok yakın

Lyanco'yu İstanbul'a getiren ancak sağlık raporları nedeniyle transferi iptal eden Beşiktaş gözünü Fluminense'de forma giyen Nino'ya çevirdi.



Siyah-Beyazlılar bu transferi bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Beşiktaş'ın taksitler halinde ödenecek 6 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi. Fluminense'nin Beşiktaş'ın ilk teklifini kabul etmediği ancak ikinci görüşmede Brezilya kulübünün inadının kırıldığı belirtildi.





Nino'nun hakları iki kulüpte bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yüzde 60'ı Fluminense'de... Yüzde 40'ı ise Criciuma'da bulunuyor. Beşiktaş, Nino'nun haklarının tamamanı almak için Fluminse'ye 3.6, Criciuma'ya ise 2.4 milyon Euro teklif etti. Transferin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.