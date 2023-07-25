7 takım istedi Galatasaray kaptı! Dünya Zaha transferini konuşuyor

Galatasaray'ın Crystal Palace'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha'yı renklerine bağlaması dünya basınında geniş yer buldu...
Galatasaray'ın Crystal Palace'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha'yı renklerine bağlaması dünya basınında geniş yer buldu...
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10 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü spor gazetesi ESPN'in Twitter hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda Zaha, Icardi ve Zaniolo'nun fotoğrafına yer verilerek "Galatasaray'ın ileri üçlüsü rakipler için problem olacak"denildi. Yapılan paylaşım, binlerce beğeni ve retweet aldı. Sky Sport İngiltere ise " Lazio, Fenerbahçe ve Al Nassr ile birlikte Atletico Madrid ve üç Şampiyonlar Ligi ekibi daha Wilfried Zaha'yı istedi ancak oyuncu Galatasaray'a transfer oldu" manşetini attı.
YARIŞI KAZANDI
İspanya'nın AS Gazetesi de "Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı gerçekleştirdiği Wilfried Zaha yarışını kazandı. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh de Zaha'ya 25 milyon Euro teklif etti ancak oyuncu bu teklifi reddetti" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'I SEÇTİ
FRANSIZ Foot Mercato ise "Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki Zaha ile sözleşme imzalıyor" manşetini attı. İtalyan Tutto- Mercato ise, "Zaha, Serie A'da Lazio dahil olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün ilgisine rağmen yeni bir maceraya başlamak için Galatasaray'ı seçti" başlığını kullandı.
MALİYETİ AÇIKLANDI
G.Saray, Zaha ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Oyuncuya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve her bir sezon için 4 milyon 350
bin Euro yıllık ücret ödeneceği açıklandı.