7 takım istedi Galatasaray kaptı! Dünya Zaha transferini konuşuyor

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10 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü spor gazetesi ESPN'in Twitter hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda Zaha, Icardi ve Zaniolo'nun fotoğrafına yer verilerek "Galatasaray'ın ileri üçlüsü rakipler için problem olacak"denildi. Yapılan paylaşım, binlerce beğeni ve retweet aldı. Sky Sport İngiltere ise " Lazio, Fenerbahçe ve Al Nassr ile birlikte Atletico Madrid ve üç Şampiyonlar Ligi ekibi daha Wilfried Zaha'yı istedi ancak oyuncu Galatasaray'a transfer oldu" manşetini attı.

YARIŞI KAZANDI

İspanya'nın AS Gazetesi de "Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı gerçekleştirdiği Wilfried Zaha yarışını kazandı. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh de Zaha'ya 25 milyon Euro teklif etti ancak oyuncu bu teklifi reddetti" ifadelerini kullandı.