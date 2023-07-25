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Dries Mertens'in yerine geçecek! Galatasaray'ın yeni 10 numarası hayırlı olsun

Galatasaray transfer dönemini hareketli geçirerek önemli isimleri kadrosuna katıyor. Öncelikli olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Kaan Ayhan'ın bonservisini aldıktan sonra Beşiktaş'ın radarında olan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı ve Leipzig'den Angelino'yu kiralamayı başardı. Ardından da önemli bir golcü transferi gerçekleştirerek Cedric Bakambu için Al-Nasr kulübüyle görüşmelere başladı ve transferin resmiyet kazanmasıyla 4. transferini tamamladı.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 09:15 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 09:15
Dries Mertens’in yerine geçecek! Galatasaray’ın yeni 10 numarası hayırlı olsun

Spor Toto Süper Lig'in önemli temsilcilerinden Galatasaray, gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da başarılar elde etmek amacıyla transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu için de hazırlıklarını sürdürüyor ve Devler Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor. Öte yandan gözler 10 numara pozisyonu için yıldız bir ismi kadroya katmaya çevrildi. Galatasaray yıldız bir isimle temaslara başladı.

Şimdi gözler 10 numara pozisyonu için yıldız bir ismi kadroya katmaya çevrildi.

Erden Timur, daha önce gündeme gelen Japon yıldız futbolcu Diachi Kamada için yeniden girişimlere başladı.

Orta sahaya kaliteli bir oyuncu eklemek isteyen takım, Kamada'nın menajeriyle yeni bir görüşme gerçekleştirdi ve transferin şartlarını masaya yatırdı.

Tüm bu çalışmalarla birlikte Galatasaray, hem yerli hem de yabancı futbolcu transferleriyle kadrosunu güçlendirerek gelecek sezon için iddialı bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceği başarılı sonuçlarla Avrupa arenasında da adından söz ettirmeyi amaçlayan sarı kırmızılılar, taraftarlarını heyecanlandıran transfer atağını sürdürüyor.

Yeni sezon öncesinde takımın ne şekilde şekilleneceği ve transfer çalışmalarının hangi noktaya ulaşacağı büyük bir merakla bekleniyor.


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