Dries Mertens’in yerine geçecek! Galatasaray’ın yeni 10 numarası hayırlı olsun

Spor Toto Süper Lig'in önemli temsilcilerinden Galatasaray, gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa'da başarılar elde etmek amacıyla transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu için de hazırlıklarını sürdürüyor ve Devler Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor. Öte yandan gözler 10 numara pozisyonu için yıldız bir ismi kadroya katmaya çevrildi. Galatasaray yıldız bir isimle temaslara başladı.