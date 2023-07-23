Japon harikası Kamada! Galatasaray Bonservisi elinde olan Japon yıldızla temaslara başladı

Son olarak Alman Ligi ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Kamada'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro. Bonservisi elinde olan yıldız 10 numara Bundesliga'da 127 karşılaşmada forma giyerken 20 gol ve 29 asist üretti. Japon Milli Takım formasını ise 29 kez giyen Kamada, 6 kez fileleri havalandırdı.



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Kamada Alman Ligi'nde 20 gol ve 29 asistle tam 49 gole katkıda bulundu.

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