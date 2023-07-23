Japon harikası Kamada! Galatasaray Bonservisi elinde olan Japon yıldızla temaslara başladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya kaliteli bir oyuncu transfer etmek isteyen Sarı- Kırmızılılar daha önce de gündeme gelen Japon yıldız Diachi Kamada için yeniden girişimlere başladı.
Transfer sihirbazı Erden Timur'un Japon 10 numaranın menajeri ile yeni bir görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, büyük bir transferi daha sonuçlandırarak taraftara yeni bir hediye vermek istiyor.
Kamada'nın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu, İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Milan'a transfer oluyordu. Milan, Daichi Kamada ile prensipte anlaşma sağladı ancak AB dışı oyuncu kontenjanları dolduğu için anlaşma iptal oldu.