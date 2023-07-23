Galatasaray'ın yolunu gözlediği Icardi ile ilgili şoke eden iddia: 6 aylığına kiralanacak

G.Saray taraftarı Mauro Icardi'nin yolunu gözlüyor. Sarı-Kırmızılılar zorlu maçlar öncesi yıldız oyuncuya kavuşmak istiyor. Eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle yanından bir an olsun ayrılmayan Icardi ile ilgili Arjantin medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin medyasından Rosairo'nun haberine göre, Wanda Nara'nın tedavisi 2 aydan fazla sürecek. Alınan ilk karar Icardi ve ailesinin Arjantin'de kalacağı yönünde... Newell's Old Boys ile G.Saray arasında Icardi'nin 6 aylığına kiralanması görüşmeleri başladı. Hatta Icardi'nin Sudamericana son 16 turunda oynaması bekleniyor. Galatasaray, Icardi'nin bonservisini 10 milyon euro'ya aldı. Newell's, Icardi'nin maaşının yalnızca cüzzi bir miktarını karşılayabileceği için Icardi'den fedakarlık bekliyor.